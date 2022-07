Dopo l'avvicinamento degli scorsi giorni, il Como ha chiuso per l'arrivo di Cesc Fabregas. L'ex Barcellona e Chelsea arriverà da svincolato dopo l'esperienza con il Monaco. Contratto biennale per il centrocampista. Il suo arrivo in Italia è previsto per i primi di agosto. Quello che sembrava un sogno, si è concretizzato per il Como con l'arrivo del campione del mondo. Un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: dal Mondiale ai due Europei e ai campionati spagnoli e inglesi. Fabregas dunque riparte dalla Serie B e dai lombardi.

