"Comprate due al prezzo di uno", avrà detto Fabio Paratici nella sua ultima escursione milanese. Nelle ultime ore infatti, a Milano è andato in scena un meeting cruciale per definire il mercato rossonero. Milan e Tottenham, racconta Gianluca Di Marzio, si sono sedute a un tavolo per valutare la fattibilità di un doppio colpo. I rossoneri interessati a comprare, i londinesi interessati a vendere. E con queste due volontà scoperte sul tavolo, è arrivata l'ora di tratttare.

Il Milan infatti ha chiesto a Paratici Japhet Tanganga. Il difensore classe '99 è diventato la scelta numero uno di Maldini e Massara da qualche giorno, e i primi passi verso l'operazione sono stati più che incoraggianti. Il Diavolo ha proposto la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs ripiegheranno sul Tamigi per valutare l'offerta. L'incontro tra i due club però, ha riservato un colpo di scena proprio sul finale.

Ad

Tanganga Credit Foto Eurosport

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/07) UN' ORA FA

Mai sazia, la dirigenza rossonera ha chiesto informazioni per il giovane Pape Matar Sarr. Centrocampista senegalese di 19 anni, Sarr è un profilo che stuzzica non poco il club milanese, intenzionato a riceverlo in prestito. Le manovre per sostituire Alessio Romagnoli però, non si sono limitate al vertice con gli Spurs. la corrispondneza rossonera è arrivata anche in Germania, sponda Eintracht Francoforte. Evan Ndicka, 22enne francese, è l'alternativa alla pista Tanganga. I rossoneri hanno effettuato un sondaggio per lui.

Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto"

Calciomercato Milan, bloccato il tesseramento di Castillejo al Valencia 4 ORE FA