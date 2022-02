Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Premier League Lo sfogo di Conte: solo rabbia o rischio dimissioni?

Conte-Tottenham, avanti

Secondo il Corriere dello Sport le strade di Antonio Conte e del Tottenham non si separeranno, almeno per il momento. Nonostante lo sfogo del tecnico e gli inquietanti dubbi lasciati intendere, la proprietà non pensa a cambiamenti e il tecnico salentino sarà regolarmente in panchina per il prossimo impegno degli Spurs sul campo del Leeds di Marcelo Bielsa.

La nostra opinione: Situazione turbolenta, dinamitarda. Se i risultati non miglioreranno questo probabilmente sarà derubricato ad armistizio, perché Antonio Conte - abbiamo imparato a conoscerlo - non è uno di quelli che resta a guardare quando l'encefalogramma delle sue squadre risulta piatto. Al contrario, pungola ed esaspera tutto e tutti: qualora la squadra non lo seguisse prevediamo una rottura più o meno totale.

Juve su Lodi

La Juventus sta preparare il "dopo Alex Sandro". Secondo Tuttosport sondaggi in corso alla Continassa in merito al terzino sinistro dell'Atletico Madrid Renan Lodi, 23enne brasiliano molto considerato dal tecnico Diego Pablo Simeone. Scadenza al 2025, ma secondo i Colcheneros non sarebbe ritenuto incedibile.

La nostra opinione: Di certo una buona, ottima, alternativa sulla fascia sinistra considerando che Alex Sandro ormai ha fatto il suo tempo calcistico e che De Sciglio e Luca Pellegrini sono ottimi backup ma non titolari indiscussi sulla fascia sinistra. Non sarà facile strapparlo all'Atleti, ma qualora la società bianconera lo facesse a cifre ragionevoli confezionerebbe l'affare.

