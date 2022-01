Andrea Conti ha trovato una nuova casa: il terzino del Milan è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria, che dopo aver superato la concorrenza dell'Empoli ha annunciato il suo arrivo. In mattinata l'ex atalantino aveva già effettuato il primo allenamento agli ordini di Roberto D'Aversa, che ritrova dopo i sei mesi di Parma. Quindi, la firma sul contratto.

Ad

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

"L’U.C. Sampdoria - si legge sul sito ufficiale blucerchiato - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti (nato a Lecco il 2 marzo 1994)". Non comunicata la durata del nuovo matrimonio, anche se le indiscrezioni parlano di un vincolo fino alla conclusione della stagione, quando sarebbe andato a scadenza il rapporto tra il Milan e l'ormai ex rossonero, con successivo prolungamento per altri due o tre anni.

La Sampdoria è così riuscita a mettere le mani su un elemento che aveva cercato anche la scorsa estate, senza riuscire ai tempi a portarlo via da Milano. Conti, uno dei roboanti acquisti rossoneri dell'estate 2017, ha perso progressivamente spazio nel corso degli anni a causa di infortuni gravi e infiniti. Tanto che, da agosto a oggi, è sceso in campo in Serie A appena una decina di minuti contro la Roma, il giorno dell'Epifania. La Sampdoria è la sua grande occasione per provare a ripartire.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23