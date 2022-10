Nulla di fatto. E’ questo l’esito del primo vertice andato in scena a Milano fra gli agenti di Milan Skriniar e i dirigenti dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto. Un contatto preliminare senza particolari passi avanti ma solo con l’intenzione da parte del club di via della Liberazione, di capire se da parte del difensore slovacco ci ci fosse o meno la volontà di trattare alle cifre dell’Inter, che non può andare necessariamente oltre al tetto di 6,5 milioni di euro che è poi la cifra che hanno accettato di percepire, gli ultimi top player nerazzurri che hanno rinnovato il contratto: Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

Fra sette giorni un nuovo vertice

Skriniar ama l’Inter e vogliamo fortemente la sua avventura prosegua con noi ma gli accordi vanno fatti in due", le ", le parole di Beppe Marotta nel prepartita di Inter-Viktoria Plzen del patron Steven Zhang a qualificazione ottavi Champions acquisita fanno capire come il club abbia tutto l’interesse a non perdere un patrimonio e un totem della difesa a costo zero. Le parti si riaggiorneranno entro la prossima settimana quando necessario accelerare e presentare agli agenti del calciatore un’offerta nero su bianco. Skriniar – che in estate dal PSG aveva ricevuto una proposta per un pluriennale da almeno 9 milioni di euro – per ora ha lasciato una porta aperta ma ora tocca all’Inter fare sul serio e provare a blindare il proprio n°37.

