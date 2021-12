Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di calciomercato che quest'anno si svolgerà tra il 3 e il 31 gennaio. A due giornate dalla fine del girone di andata, abbiamo fatto il punto sulle 7 grandi di Serie A (Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio e Roma) cercando di individuare quali sono i rinforzi necessari e come potrebbero muoversi durante il cosiddetto mercato di riparazione.

Inter: tra Nandez e un vice Dzeko

Ad

Apparentemente la squadra di Simone Inzaghi non ha bisogno di particolari ritocchi in considerazione della classifica e della qualità del gioco espresso finora. Due, tuttavia, le direzioni in cui potrebbe muoversi la dirigenza. La priorità è la ricerca di un vice Dzeko, che a marzo compirà 36 anni: resta sempre valida l'opzione Julian Alvarez , ma la concorrenza per il 21enne del River Plate (il cui contratto scade a fine 2022) è molto agguerrita. Non sarà semplice prenderlo a gennaio. Nelle ultime ore è spuntata la pista Caicedo, che Inzaghi conosce bene avendolo allenato alla Lazio. In mezzo al campo non è da escludere un nuovo tentativo per Nahitan Nandez , tuttofare del Cagliari e molto apprezzato da Inzaghi per la sua duttilità (può fare sia l'esterno che la mezzala).

Calciomercato Napoli, Manolas ai saluti: ha già svolto le visite con l'Olympiacos 17 ORE FA

Inzaghi: "Fase assestamento? Avevamo bisogno di conoscerci"

Milan: difensore centrale cercasi

L'infortunio di Kjaer (per lui la stagione è già finita) costringe la dirigenza rossonera a correre ai ripari rapidamente per trovare un sostituto all'altezza. Al momento Pioli ha a disposizione Tomori, Romagnoli, Gabbia e Kalulu: un po' poco per arrivare fino a giugno. I nomi che piacciono al Diavolo sono noti: Gleison Bremer del Torino (ma a gennaio sembra davvero un affare impossibile), Andreas Christensen del Chelsea (in scadenza a giugno 2022 con i Blues che premono per il rinnovo) e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Operazioni non semplici a gennaio. Attenzione a Sven Botman , 21enne centrale olandese del Lille le cui quotazioni sono in rialzo.

Sven Botman esulta dopo un gol con l'Olanda Under 21 - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Juventus: tentazione Icardi. E in mezzo...

I bianconeri avrebbero bisogno di un rinforzo importante nel reparto offensivo. Il vuoto lasciato dall'addio di Cristiano Ronaldo non è stato colmato da Kean, Morata fa molta fatica a trovare la via del gol e Kaio Jorge non sembra ancora pronto. Un 9 di peso farebbe quindi molto comodo ad Allegri anche in ottica Champions. Mettere le mani su Vlahovic già a gennaio pare un'utopia ed ecco quindi tornare prepotentemente di attualità il nome di Mauro Icardi. Occhio anche al centrocampo, reparto in cui la qualità scarseggia. Arthur è sul piede di partenza. Un giocatore come Luis Alberto, sofferente alla Lazio, sarebbe l'ideale: scambio fattibile o Fantacalcio?

Allegri: "Per fare un gol ci servono cinque occasioni, fate voi..."

Napoli: un terzino sinistro e un difensore centrale

Possiamo divertirci a immaginare la letterina che Luciano Spalletti scriverà a Babbo Natale. Tra i desideri del tecnico, oltre al recupero degli infortunati, ci sarà sicuramente un terzino sinistro, un giocatore in grado di far respirare Mario Rui. Non a caso i rumors danno per imminente l'arrivo a Napoli di Reinildo Mandava, 27enne esterno sinistro del Lille in scadenza di contratto: può giocare a tutta fascia, sia basso che alto. Piace molto anche Fabiano Parisi, 21enne dell'Empoli. Il club azzurro cercherà un'occasione anche tra i centrali difensivi: Manolas non sta offrendo garanzie e Juan Jesus come unica alternativa è un rischio a lungo termine.

Reinildo Mandava in azione con la maglia del Lille - Lille-Salisburgo - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Atalanta: arriva subito Boga?

Tra le prime quattro della classifica la Dea sembra la squadra che ha meno bisogno di innesti a gennaio. Gasperini ha a disposizione una rosa profonda e nell'anno nuovo ritroverà anche Gosens, non un giocatore di poco conto. Eppure l'Atalanta è la squadra che si è mossa in anticipo rispetto alle altre: l'obiettivo è quello di portare a Bergamo Jeremie Boga , che quest'anno al Sassuolo sta vivendo una stagione tra alti e bassi. L'offerta ai neroverdi è di circa 20 milioni di euro: l'assalto al 24enne ivoriano era già fallito la scorsa estate, la Dea riuscirà a centrare l'obiettivo con 6 mesi di ritardo?

Jérémie Boga durante Sassuolo-Sampdoria, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lazio: Sarri vuole un vice Immobile

Sullo sfondo rimane il nodo Luis Alberto, il giocatore che più di tutti sembra avere sofferto il passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri . Situazione da monitorare anche in ottica di un eventuale scambio (improbabile a gennaio). In entrata l'indicazione di Sarri a Lotito è chiara: la squadra ha bisogno di un vice Immobile, visto che Muriqi si è dimostrato non all'altezza del ruolo (12 presenze e zero gol quest'anno). Attenzione a Kevin Lasagna, terza scelta di Tudor al Verona alle spalle di Simeone e Kalinic. Serve come il pane anche un terzino sinistro (Marusic non offre garanzie).

Kevin Lasagna durante Verona-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Roma: per Mourinho pronti due rinforzi

In questa prima parte di stagione sono state più di una le occasioni nelle quali José Mourinho ha pubblicamente sottolineato l'inadeguatezza della rosa della Roma, almeno per competere ad alti livelli. Pur senza fare spese folli, la dirigenza giallorossa cercherà di accontentare lo Special One puntando su un paio di rinforzi mirati a gennaio. Servono un centrocampista e un terzino destro che faccia da alternativa a Karsdorp. Per il primo ruolo piace molto Tolisso, 27enne francese in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e poco utilizzato da Nagelsmann anche a causa di qualche infortunio. Su di lui ha messo gli occhi anche l'Atletico Madrid.

Mourinho: "Mai litigato per il mercato, però a gennaio speriamo..."

Calciomercato Juve, Martial, Cavani o Icardi a gennaio. Il Barça vuole Sanchez UN GIORNO FA