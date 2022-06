Monza ha concluso il secondo acquisto della sua prima estate da formazione di Serie A: in Lombardia arriva Alessio Cragno, che lascia il Cagliari dopo la dolorosa retrocessione dei sardi all'ultima giornata dello scorso campionato. Dopo Andrea Ranocchia , ufficializzato qualche giorno fa, ilha concluso il secondo acquisto della sua prima estate da formazione di Serie A: in Lombardia arriva, che lascia il Cagliari dopo la dolorosa retrocessione dei sardi all'ultima giornata dello scorso campionato.

"Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni": questo è il comunicato con cui il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha annunciato l'arrivo dell'ex rossoblù. Cragno ha effettuato le visite mediche nelle scorse ore, firmando quindi il proprio contratto nel pomeriggio.

Il nuovo acquisto dei brianzoli indossava la maglia del Cagliari da 8 anni, dal 2014. Nel frattempo è stato ceduto in prestito per due volte, prima al Lanciano e poi al Benevento, conquistando con i sanniti la storica promozione in Serie A del 2017. Tornato in Sardegna, si è conquistato il posto da titolare stabilizzandosi tra i migliori portieri della Serie A. A Monza farà compagnia a Michele Di Gregorio, il portiere della promozione, recentemente riscattato dall'Inter dopo un biennio in prestito.

