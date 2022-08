Cristiano Ronaldo, "ingabbiato" al Manchester United. L'agente Jorge Mendes, in questi Giornata di sorteggi Champions , quella odierna, per la prima volta dopo tanti anni con la prospettiva di non vedere partecipare, "ingabbiato" al. L'agente, in questi ultimi giorni di mercato , ha intenzione di andare "all in" per permettere all'asso portoghese di trovare una squadra in grado di non fargli perdere l'abitudine di concorrere nella più importante manifestazione continentale.

Jorge Mendes va "all in" per CR7 e ci prova con Napoli e Milan

Secondo Gianluca Di Marzio, la prima ipotesi è rappresentata dal Napoli. Nella fattispecie, l'agente del portoghese ha in mente di riproporre CR7 ad Aurelio De Laurentiis al Napoli, nel caso in cui proprio il Manchester United porti all'Old Trafford Victor Osimhen. Eventualità molto difficile dal momento che i Red Devils stanno per acquistare Antony. L'attaccante nigeriano è visionato anche dal Bayern Monaco. L'altra strada da percorrere è il Milan: anche qui, la conditio sine qua non è rappresentata da un'eventazione cessione di Rafael Leão al PSG. Ma, anche in questo caso, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere. Restano ancora aperte le piste Chelsea, Marsiglia e Sporting Lisbona.

