Cristiano Ronaldo spicca tra gli assenti. Il portoghese, tornato in Inghilterra la scorsa estate per un matrimonio-bis con i Red Devils, Il Manchester United ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per la tournée estiva prestagionale in Asia. E il nome dispicca tra gli. Il portoghese, tornato in Inghilterra la scorsa estate per un matrimonio-bis con i Red Devils, avrebbe chiesto la cessione nella sessione di mercato estiva : nonostante i 24 gol realizzati in 38 gare, infatti, lo United ha terminato la stagione al sesto posto in Premier League , mancando la qualificazione alla prossima Champions. E il palcoscenico internazionale resta sempre la priorità per CR7, anche a 37 anni.

Secondo quanto riportato dalla stampa d'Oltremanica, il Chelsea sarebbe emerso come possibile destinazione nei giorni scorsi, con tanto di incontro con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes. Ma nonostante i sondaggi preliminari, l'impressione è che il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, non sia interessato a inserire Ronaldo nel gruppo.

Se anche il Chelsea dovesse svanire all'orizzonte, le chanche che CR7 resti per un'altra stagione a Manchester aumenterebbero in maniera notevole. Stando agli ultimi report dell'Independent, infatti, i Red Devils non avrebbero preso una posizione dura di fronte agli allenamenti saltati per motivi personali, ma, anzi, avrebbero comunque scelto Ronaldo fra i testimonial della campagna di lancio delle nuove divise per la stagione 2022-23.

