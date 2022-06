Juan Cuadrado sta prendendo sempre più forma nella Lui, lei e l'altra. Da sempre nemica, da sempre attenta alle opportunità che offre il mercato. Da qualche giorno l'ideasta prendendo sempre più forma nella testa di Beppe Marotta , re delle operazioni a parametro 0 o comunque low cost. Nel caso del colombiano non c'è un contratto in scadenza da sfruttare, visto il rinnovo automatico per le 40 presenze raggiunte nell'ultima stagione. Si può far leva, però, sul semplice tempo che passa. E che cambia le cose, rapporti compresi.

Se è vero che Cuadrado è un'istituzione bianconera, è altrettanto assodato che alla Continassa le idee da tempo stanno mutando , indirizzate verso un profondo cambiamento di strategie. La Juventus spalmerebbe i 5 milioni netti di ingaggio dell'esterno su due anni, mentre il giocatore preferisce restare all'accordo precedentemente stipulato. Il clima tra le parti, al momento, è piuttosto freddo, quasi gelido: perfetto per l'ennesima zampata di Marotta. Ma quanto davvero conviene all'Inter puntare sul colombiano?

Ad

Perché Cuadrado è l'arma in più della Juve

Calciomercato Marotta chiama Dybala: "Spero giocherà nell'Inter" 30/05/2022 A 14:42

Cuadrado all'Inter: perché sì

Cuadrado è a tutti gli effetti un giocatore indiscutibile. Costantemente pericoloso, devastante nell'uno contro uno per il suo innaturale istinto a saltare qualunque avversario, da tempo inquadrato anche in fase difensiva. Un esterno a tutto fascia completo, che si adatterebbe perfettamente allo scacchiere di Inzaghi anche per le sue spiccate qualità da regista aggiunto e accentratore di gioco, venute a mancare ai nerazzurri con la partenza di Perisic direzione Tottenham . Motivazioni tecnico-tattiche che si aggiungono agli indubbi vantaggi di natura economica riguardo al cartellino: nche se la Juventus dovesse chiedere un indennizzo per la cessione del giocatore in Italia, infatti, si tratterebbe di una cifra irrisoria. Difficile trovare un'operazione più alla Marotta di questa, considerato anche che indebolirebbe una diretta rivale.

I numeri di Juan Cuadrado nella stagione appena trascorsa (fonte FBREF / Lega Serie A)

Presenze in Serie A 33 (sempre titolare) Minuti giocati 2656' Gol 4 Assist 3 Occasioni da gol 59 Tiri tentati 36 Tiri/90' 1,30 Km percorsi 9,727 Cross effettuati 81 (10° in Serie A) % Contrasti 57,1% % dribbling realizzati 54,3%

Cuadrado all'Inter: perché no

L'eventuale accordo sull'ingaggio, che verrà impostato probabilmente su base biennale a cifre più consistenti nel complesso rispetto a quelle presentate sul tavolo bianconero, genera preoccupazione e perplessità. Negli ultimi anni l'Inter è stata prigioniera di scelte sbagliate e costose: basti pensare ai casi Sanchez e Vidal, per larghi periodi fuori dal progetto tecnico eppure ancora giocatori più pagati della rosa nerazzurra. Un rischio che, aggiunto all'imminente firma di Mkhitaryan, genera ulteriori dubbi anche riflettendo sui 34 anni del colombiano: un colpo cotto e mangiato, su cui è impossibile pensare di costruire alcunchè a livello progettuale. E in una squadra già ricca di leader tecnici forse non è poi così sensato aggiungere un altro gallo nel pollaio...

Italiano: "Fermare Cuadrado? Ci servirebbe un motorino...."

Calciomercato CIES, Mbappé il più costoso del mondo. In Serie A guida Lautaro 2 ORE FA