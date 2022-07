tra Juventus e Torino è sempre stato un derby combattuto su più binari a diverse velocità e diverse destinazioni. Mentre l'astio sportivo continua a scorrere ininterrotto tra le due società, sul fronte del mercato l'asse bianconero-granata ha portato alla chiusura di innumerevoli affari nel corso degli anni. Questione di necessità da una parte ed egemonia economica dall'altra, il "Torino del popolo operaio" non si è mai fatto problemi nel sedersi al tavolo della "Juve aristocratica" per trattare pezzi pregiati. La storia si è ripetuta nelle ultime ore Una rivalità secolare, tra battaglie dentro al campo e strette di mano fuori. Quelloè sempre stato un derby combattuto su più binari a diverse velocità e diverse destinazioni. Mentre l'astio sportivo continua a scorrere ininterrotto tra le due società, sul fronte del mercato l'asse bianconero-granata ha portato alla chiusura diQuestione di necessità da una parte ed egemonia economica dall'altra, il "Torino del popolo operaio" non si è mai fatto problemi nel sedersi al tavolo della "Juve aristocratica" per trattare pezzi pregiati. La storia si è ripetuta nelle ultime ore con Gleison Bremer , difensore in ascesa passato dall'altra sponda di Torino per 41 milioni più 8 di bonus.

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Bremer

Dagli anni '20 agli anni '90: quanti nomi

Ad inaugurare il binario tra le due società però, era stato il torinese Guido Debernardi che nel lontano 1920 passò dai granata ai bianconeri. A intraprendere il percorso inverso, ai glorosi tempi del Grande Torino, fu "Il barone" Guido Gabetto, che nel 1941 andò a rinforzare il prezioso mosaico di Ferruccio Novo. Quello storico cambio di casacca, fruttò a Gabetto ben sei Scudetti tra gli Invincibili, da sommare allo Scudetto e alla Coppa Italia vinti in precedenza con la Juve. Poco dopo, nel 1945 tribolato dal conflitto mondiale, anche Silvio Piola passò alla Juventus per due anni.

Il proficuo scambio di pedine tra i due club è proseguito ininterrotto nel corso degli anni: a inizio anni '90 ricordiamo Pasquale Bruno, che passò dalla Juve al Toro dopo aver vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa in bianconero. Poi Luca Fusi, che da granata abbracciò il bianconero vincendo uno Scudetto nel 1995. Senza dimenticare Gianluca Pessotto, prodotto granata donato alla ambiziosa causa bianconera tra anni '90 e 2000.

Gli anni 2000: boom di accordi

Il boom di accordi tra i due club si registra proprio nell'ultimo ventennio: Balzaretti, Ogbonna, Pasquato, Pjaca. Tutti nomi in cerca di un rilancio o di una consacrazione sportiva, che hanno osato attraversare quel labile confine storico traendone fortune alterne. Torino e Juventus hanno anche commerciato tanti goleador: nel 2013 Ciro Immobile venne acquistato dalla Juve che risolse il nodo della comproprietà col Genoa, per poi venir girato al Torino. Un anno dopo, toccherà a Fabio Quagliarella compiere il viaggio a ritroso, dalla Juve al Torino. Un'intesa che non sembra destinata a spegnersi, non a caso alcune voci suggeriscono un prossimo approdo del Gallo Andrea Belotti in bianconero.

