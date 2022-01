È stata una sessione di calciomercato invernale molto movimentata anche a livello europeo, in particolare nelle ultime ore. Il Manchester City guarda lontano e si aggiudica uno dei prospetti internazionali più interessanti come Julian Alvarez del River Plate. In uscita dai Citizens, Ferran Torres è tornato in Spagna per vestire la maglia del Barcellona nella transazione più costosa in Europa dopo quella di Vlahovic. Il Liverpool piazza il colpo Luis Diaz dal Porto, mentre Martial, accostato per diverso tempo alla Juventus, finisce al Siviglia.

Ferran Torres dal City al Barcellona Credit Foto Getty Images

Vediamo tutti i maggiori trasferimenti del mercato invernale europeo.

Barcellona, quanti affari

Tanti movimenti in entrata e in uscita per i catalani. Il colpo è sicuramente Ferran Torres, arrivato dal City per 55 milioni più 10 di bonus, ex pupillo di Guardiola. La dirigenza Blaugrana ha regalato a Xavi anche il veloce e potente esterno Adama Traoré, il quale rientra nella società in cui è cresciuto, dopo l'ottima esperienza al Wolverhampton.

Adama Traorè dai Wolves al Barcellona Credit Foto Eurosport

Restando in Liga, il Siviglia si aggiudica in prestito dallo United Anthony Martial ricercato praticamente da mezza Europa. Lo Celso, in uscita dal Tottenham, approda al Villarreal a poche ore dalla chiusura del mercato.

In Premier poche spese pazze

Liverpool sistema l'attacco con l'arrivo di Luis Diaz dal Porto, costo dell'operazione 45 milioni più 15 di bonus. Il Manchester City chiude per Julian Alvarez del River Plate, giocatore seguito anche da Inter e Juventus nelle settimane scorse, accordo da 20 milioni. Il Tottenham di Paratici fa spazio per Ndombele al Lione, in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. Nessun colpo a effetto in Premier League, ma numerosi rafforzamenti. Ilsistema l'attacco con l'arrivo didal Porto, costo dell'operazione 45 milioni più 15 di bonus. Ilchiude perdel River Plate, giocatore seguito anche da Inter e Juventus nelle settimane scorse, accordo da 20 milioni. Ildi Paratici fa spazio per gli arrivi di Kulusevski e Bentancur con la cessione di, in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni.

Luis Diaz dal Porto al Liverpool Credit Foto Getty Images

Francesi che fanno cassa con la partenza di Bruno Guimaraes in direzione Newcastle: affare da 50 milioni di euro complessivi di bonus. A caccia di un rilancio Van de Beek e Coutinho: l'olandese ex Ajax riparte dall'Everton, da cui è uscito Lucas Digne passato all'Aston Villa nuova squadra proprio di Coutinho.

