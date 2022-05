Juventus in pole per il Polpo. E' questa l'indiscrezione del tabloid inglese The Mirror, secondo il quale il giocatore dello United sarebbe a un passo dal club bianconero. Il 29enne campione del mondo è in rotta con i Red Devils, e lascerà la sua casa per la seconda volta questa estate, quando si libererà come parametro zero. Secondo il Mirror,, più vari bonus legati a firma e prestazione. La società bianconera, registrata la prima stagione senza titoli in 11 anni, è pronta a dare una scossa al suo organico.: questa estate la Juventus è chiamata a intraprendere una campagna di rafforzamento a centrocampo, e le partenze di Chiellini Dybala hanno lasciato un vuoto di leadership.