Miralem Pjanic diventerà a breve uno dei primi nomi sulla lista di Marotta per rafforzare l'Inter la prossima stagione. Il centrocampista sta giocando in prestito al Besiktas e, dopo una stagione, farà ritorno al Barcellona. Con Xavi sulla panchina dei Blaugrana l'idillio potrebbe durare poco visto che, secondo fonti vicino al Club, l'allenatore non vedrebbe in Barça. E l'Inter avrebbe così un perfetto vice-Brozovic, ruolo ancora un po' scoperto quest'anno. Dalla Spagna ne sono sicuri,la prossima stagione. Il centrocampista sta giocando in prestito ale, dopo una stagione, farà ritorno al. Con Xavi sulla panchina dei Blaugrana l'idillio potrebbe durare poco visto che, secondo fonti vicino al Club, l'allenatore non vedrebbe in Pjanic l'uomo giusto a cui affidare le chiavi del centrocampo del. E l'Inter avrebbe così un perfetto vice-Brozovic, ruolo ancora un po' scoperto quest'anno.

Tra le varie squadre interessate e che stanno monitorando la situazione a fari spenti c'è proprio l'Inter di Inzaghi che, a fine stagione, lascerà partire Arturo Vidal che dovrà essere rimpiazzato. Pjanic potrebbe rappresentare un colpo interessante per i neroazzurri data l'esperienza accumulata ma anche la doppia veste: alla Roma, infatti, il bosniaco ha offerto prestazioni importanti da mezzala (buon contributo anche in termini di gol) mentre alla Juventus ha presto il posto nella cabina di regia come vertice basso di un centrocampo a due o tre. Queste le frasi riportate dal Mundo Deportivo: "L'Inter è per il momento l'unica squadra che ha contattato l'agente del calciatore per manifestargli il proprio interesse. Per fare posto a Pjanic, l'Inter libererà il 35enne Vidal, rinunciando a esercitare l'opzione per allungare di un anno il contratto del cileno che scadrà a giugno".

