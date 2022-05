L'imponente esodo dalla Juventus potrebbe continuare: questo sabato i bianconeri chiuderanno la prima stagione senza titoli in 11 anni, ed è tempo di tirare le somme. Giorgio Chiellini Paulo Dybala hanno già detto addio alla Vecchia Signora, e anche Federico Bernardeschi lascerà Torino in estate dopo il fallimento delle trattative di rinnovo.

Un'altra pedina incerta è quella di Alvaro Morata: lo spagnolo sta per chiudere il secondo anno in prestito dall'Atletico Madrid, e la Juventus dovrà decidere se riscattarlo oppure farlo tornare all'ovile spagnolo. Secondo Marca, quotidiano sportivo iberico, la dirigenza bianconera avrebbe già preso una decisione: Morata non verrà riscattato.

Troppo cara la clausola di recompra, fissata sui 35 milioni. Morata lascerebbe per la seconda volta il club piemontese, chiudendo con una stagione da 9 gol e 7 assist in 35 presenze di Serie A. Incerto il suo futuro in Spagna: l'attaccante ex-Real non rientra nei piani di Simeone, e dovrebbe sperare in una nuova meta.

Secondo Marca, il Barcellona sta monitorando la situazione dello spagnolo. Sarebbe il quinto club nella carriera di Morata, che dal 2014 ha passato in rassegna Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico.

