Barcellona per tornare a lottare col Real Madrid nella prossima stagione. In questa lista non c'è però Dani Alves che attendeva nuove dopo il suo arrivo a Barcellona, Lewandowski, Kessié, Azpilicueta, Di Maria, Christensen, Raphinha, Koundé, Koulibaly. Sono solo alcuni dei nomi che sta trattando, o perfezionando, ilper tornare a lottare col Real Madrid nella prossima stagione. In questa lista non c'è peròche attendeva nuove dopo il suo arrivo a Barcellona, per aiutare Xavi , a gennaio. Il brasiliano, il giocatore con più trofei conquistati nella storia del calcio , aveva firmato un contratto fino al 30 giugno, con opzione per una seconda stagione. Un qualcosa che interessava molto all'ex Juventus che voleva essere in una squadra così importante per ricevere anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali in Qatar . Serve però snellire il monte ingaggi e Dani Alves non ha convinto appieno Xavi. Il risultato? Addio all'esterno che non rinnoverà il contratto.

Ad

Le parole di Dani Alves

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Cari culé, adesso è il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a quel club, quei colori, quella casa... Come ogni cosa nella vita gli anni passano, le strade divergono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti! Non potete immaginare quanto sia stato resiliente.Si chiude un ciclo molto bello e se ne apre un altro ancora più impegnativo. Il mondo non deve dimenticarsi che un leone, anche se ha 39 anni, rimane comunque un pazzo leone! Viva il Barca, sempre

Dani Alves lascia il Barça, in questa sua seconda avventura in Catalunya, senza troppi sussulti. 0 trofei, a testimonianza però del momento dei catalani, e 16 presenze complessive in stagione da gennaio in poi. Ha trovato però il gol nel match vinto 4-2 contro l'Atlético Madrid, in una gara crocevia per la rimonta verso un posto in Champions.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46