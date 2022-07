Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-De Ketelaere, scatto decisivo

La trattativa - o meglio, telenovela! - Charles De Ketelaere potrebbe vivere il suo capitolo finale oggi venerdì 29 luglio: secondo la Gazzetta dello Sport l'offerta di 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita dovrebbe essere accettata dal Bruges. Il ragazzo ormai è una sorta di separato in casa: la società gli ha difatti imposto di non allenarsi. Capitolo ingaggio: andrà a percepire 2.3 milioni per i prossimi 5 anni in rossonero.

La nostra opinione: Fumata bianca in arrivo? Parrebbe proprio di sì, con il Milan a un passo dal chiudere per il suo golden boy della trequarti. Sarà il "colpo scudetto"? Difficile, ma di certo la coppia Massara-Maldini ha ampiamente dimostrato di avere fiuto da segugi quando si tratta di riconoscere il talento dei giocatori e in prospettiva CDK potrebbe davvero tramutarsi in un craque. Sicuramente il colpo darebbe entusiasmo a una piazza che finora aveva vissuto da spettatrice o quasi dei colpi extra lusso della concorrenza.

Balotelli si offre al Napoli?

"Dopo la partita ho detto a Spalletti: se ti serve un attaccante sono qui. E lui ha riso! Sono dieci anni che voglio giocare a Napoli! Dipendesse da me..." Così l'attaccante dell'Adana di Vincenzo Montella Mario Balotelli tra il serio e il faceto a Radio Kiss Kiss. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport "Balotelli chiama Napoli", anche se il club partenopeo starebbe ufficiosamente puntando per il suo attacco Jack Raspadori e il Cholito Simeone.

La nostra opinione: Un sincero affetto per la piazza (e per la squadra di calcio, ovviamente) e il legame indissolubile con la città della piccola figlia Pia: non ci vediamo una reale "pista" dietro le parole al miele di Super Mario alla radio napoletana. L'attaccante italiano è effettivamente in uscita dall'Adana, ha mercato ma difficilmente tornerà in Italia. Al momento sono gli svizzeri del Sion i più indiziati per accaparrarselo.

Toro, Schuurs e Lazaro

Secondo Tuttosport archiviata la poco edificante rissa tra il ds Vagnati e mister Juric il Toro è pronto per sbloccare il mercato in entrata dopo le tante cessioni: in arrivo il difensore dell'Ajax Schuurs (titolo definitivo) e dall'Inter l'esterno destro austriaco Valentino Lazaro (prestito). Mister carichissimo, sarebbe tornato il sereno in casa granata.

La nostra opinione: Perr Schuurs a nostro avviso è un buon colpo in prospettiva data l'età del difensore olandese e il profilo da ex Nazionale Under 21 olandese già convocato con i grandi. Quanto a Lazaro nutriamo invece forti dubbi dopo la disastrosa parentesi in nerazzurro e l'impatto zero col nostro campionato. Alla luce delle eccellenti cessioni al Toro serve ben altro per risalire la china. Lavori in corso.

