Il blitz in Belgio per provare a chiudere . Charles De Ketelaere è molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Milan. Maldini e Massara sono volati dalla dirigenza del Bruges per presentare l’ultima offerta ufficiale, quella definitiva. Non si torna indietro e non ci saranno rilanci. L’accordo con il ventunenne giocatore è invece già stato raggiunto: contratto fino al 2027 con un ingaggio da 2,5 milioni all'anno. Una promessa verbale che ha convinto lo stesso De Ketelaere a rifiutare altre offerte, anche dalla Premier League. Lui vuole vestirsi di rossonero.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica)

Ad

Le cifre: il Bruges chiede 35, il Milan ne offre 32

Calciomercato Milan-De Ketelaere, Maldini sorride: "Proviamo a chiudere" 13 ORE FA

La richiesta del Bruges è sempre stata la stessa: 35 milioni di euro per il cartellino del classe 2001. Il Milan ha fretta di chiudere e ha presentato la sua ultima offerta da 32 milioni di euro, bonus compresi. Lo stesso Maldini si è presentato in Belgio per illustrare la proposta. Vedremo se basterà a convincere il Bruges a dare il via libera alla cessione, altrimenti la trattativa potrebbe anche chiudersi qui, considerando che il club di via Aldo Rossi ritiene di aver fatto una proposta giá molto ricca e non ha assolutamente intenzione di fare ulteriori rilanci.

Numeri pazzeschi, il migliore del Bruges 2020/21

Charles De Ketelaere ha esordito nel massimo campionato belga il 22 novembre 2019, nel match casalingo, contro il KV Oostende. Da allora il suo è stato un percorso di autentica crescita. Un miglioramento costante, che in questa annata ha raccolto i suoi frutti. È stato il giocatore del Bruges con più conclusioni (79), più tiri nello specchio (32) e più occasioni create (71) nella Belgian Jupiler Pro League 2021/22. E anche il centrocampista che ha giocato più palloni (233) in area avversaria nel massimo campionato belga 2021/22. In generale, soltanto Denzi Undav (273) e Tarik Tissoudali (272) hanno fatto meglio. Soltanto Joshua Zirkzee, inoltrem è più giovane (maggio 2001, 16 reti) rispetto a Charles De Ketelaere (marzo 2001, 14 gol) tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 marcature nella Belgian Jupiler Pro League 2021/22. Unico giocatore nato in questo secolo a vantare già almeno 15 gol e 15 assist nel massimo torneo belga (dati Opta). Un enfant prodige a tutti gli effetti.

Il gol di De Ketelaere contro l'Italia Credit Foto Getty Images

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Siavoush Fallahi. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: De Ketelaere-Milan, accordo vicino

Calciomercato Milan, il mercato si accende: c'è De Ketelaere, pista Sanches viva 18 ORE FA