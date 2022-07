Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

De Ligt, Bayern atteso a Torino

Calciomercato Il tempo stringe per Paulo Dybala: sarà duello fra Inter e Roma? UN' ORA FA

Matthijs De Ligt si è presentato al J-Medical per le visite e i tifosi continuavano a dirgli “Resta, vinciamo la Champions”. Lui non si è sottratto ad autografi e selfie, ma la Gazzetta dello Sport scrive che in giornata è previsto l’arrivo del Bayern Monaco, cui il giocatore sarebbe pronto a dire sì soprattutto per l’offerta economica più alta del club tedesco: 18 milioni lordi più bonus a fronte dei massimo 12 che offrirebbe il club bianconero.

La nostra opinione: la Juventus sembra intenzionata a lasciar partire il difensore. Arrivato come il nuovo fenomeno, il suo impatto con il nostro campionato non è stato così indimenticabile, seppur il club torinese abbia mostrato la volontà di rinnovare; l’offerta che porta il ds dei bavaresi, il vecchio amico Brazzo Salihamidzic, è di 70 milioni circa. I bianconeri però sanno dell’interesse del Chelsea, che potrebbe arrivare anche a una cifra più alta. Gira quindi tutto intorno ai soldi, ma per fortuna per ora il clima è disteso. Insomma, si sta valutando senza tensioni.

De Ligt la chiave per sbloccare Zaniolo

Secondo Tuttosport, l’operazione di cessione di De Ligt sarebbe la chiave per sbloccare la trattativa che porterebbe al passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Juventus. L’ingresso nelle casse bianconere di quei 70 milioni o più potrebbe finalmente accontentare le richieste della Roma, che però sta ancora valutando l’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto oppure una contropartita tecnica, che oltre ad Arthur ora potrebbe essere Zakaria.

La nostra opinione: Prima o poi ce la faranno a trovare un accordo... La titubanza della Roma, però, appare un po’ strana, perché la Juventus ha tentato tutte le vie per proporre alternative al club giallorosso, ma finora si è sempre trovata di fronte a muri o a dubbi. La direzione è presa, i bianconeri hanno limato qui, aggiunto là, presentato varie opzioni e alla fine anche lei esaurirà la sua fantasia e le sue doti creative e la Roma dovrà prendere una decisione, anche per il bene del giocatore che in questo momento è bloccato in un limbo.

Skriniar-PSG, previsto un nuovo incontro con l'Inter

Il Corriere dello Sport annuncia un nuovo incontro tra il ds del PSG e l’Inter tra oggi e domani per tentare un nuovo assalto a Skriniar: dopo essersi preso in faccia un “no” all’offerta di 50 milioni, sarebbe disposto ad alzare la puntata per arrivare alla valutazione di 80 milioni fatta dai nerazzurri soltanto inserendo una contropartita tecnica, oppure di rilanciare arrivando al massimo a 65 milioni senza aggiunte.

La nostra opinione: difficile che questo nuovo incontro possa essere risolutivo, visto che il divario tra domanda e offerta è ancora così ampio. Il PSG, cambiata la dirigenza, ora ha modificato anche le proprie strategie economiche e quindi l’Inter non potrà aspettarsi di ottenere quanto ha chiesto in prima battuta perché sicuramente non lo otterrà. La volontà di trattare, comunque, c’è, quindi aspettiamoci altre puntate di questa nuova telenovela.

Juve, i tifosi a De Ligt: "Resta, vinciamo la Champions"

Calciomercato Il Bayern prova a chiudere per De Ligt: offerta da 75 milioni più bonus 11 ORE FA