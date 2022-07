Matthijs De Ligt non nasconde la sua felicità per il trasferimento al Bayern Monaco. Nelle sue prime parole da calciatore dei bavaresi si esprime in relazione all'esperienza juventina, in cui non è mai sembrato davvero a suo agio come stile di gioco. Il giocatore è stato ceduto dai bianconeri per una cifra complessiva di 77 milioni.

"Credo che qui giocherò come giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in maniera più forte ma anche più veloce."

Ad

De Ligt saluta la Juventus: le immagini della sua partenza da Torino

Calciomercato Bremer è della Juve, de Ligt ufficiale al Bayern 2 ORE FA

"Sono molto felice di giocare per questo grande club. L’FC Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e nel mondo. Ho sentito il sincero apprezzamento da parte della dirigenza, dell’allenatore e del direttivo fin dall’inizio, cosa che mi ha convinto. Inoltre, l’FC Bayern è un club gestito in modo brillante con grandi obiettivi. Sono molto contento di essere entrato a far parte della sua storia". queste le parole del difensore olandese al canale ufficiale del Bayern.

Allegri: "Se de Ligt partirà, Juve lo sostituirà al meglio"

Calciomercato Juventus-Inter, tutti i duelli di calciomercato da Platini a Bremer 2 ORE FA