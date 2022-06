Nessuna rassicurazione da parte di Matthijs de Ligt in merito al suo futuro a lungo termine con la Juventus. "Al momento sono in atto delle discussioni - ha spiegato l'ex Ajax a NOS dal ritiro della nazionale olandese durante la Nations League -. Diciamo che, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare o se guardarmi intorno. Ho sempre preso le decisioni riguardanti la mia carriera professionale relativamente al progetto sportivo della squadra e, obiettivamente, due quarti posti consecutivi non mi bastano. E' necessario fare un passo in avanti, si tratta risultati deludenti".

De Ligt spaventa la Juve: "Due quarti posti non mi bastano..."

Il contratto di de Ligt con la Juve scadrà nel 2024 ed è legato a una clausola rescissoria pari a 125 milioni di euro. Il club bianconero vorrebbe blindarlo fino al 2026: "Credo che l'ultimo che si è chiuso sia stato il mio anno migliore, intendo per partite giocate e prestazioni. Una sensazione che, peraltro, la società stessa mi ha confermato. Gli infortuni a Chiellini e Bonucci? Mi hanno dato l'opportunità di dimostrare il mio valore, adesso devo fare un ulteriore step in avanti".

