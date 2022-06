Mattia De Sciglio e la Juventus ancora insieme. La società bianconera ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto al difensore ex Milan, che vestirà i colori della Vecchia Signora fino al 2025. Come ricorda anche la società nella nota, il giocatore è arrivato in squadra nel 2017, lasciandola nel 2019/20 per la sua parentesi francese al Lione. In tutto ha collezionato 91 presenze e messo a segno due gol. Per restare a Torino, il classe '92 ha accettato la riduzione dello stipendio di quasi la metà: percepirà 1,5 milioni all'anno contro i 2,7 del contratto precedente.

Ad

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46