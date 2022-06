ha firmato un prolungamento contrattuale di tre anni, che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2025. Ancora da svelare i dettagli economici, ma ci si attende un sostanzioso taglio salariale: il contratto in scadenza questo giugno prevedeva un ingaggio di 3 milioni annui. Cifre presumibilmente destinate ad abbassarsi. Si attende solo l'ufficialità del club piemontese, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il rinnovo di Mattia De Sciglio apre, di fatto, il nuovo corso bianconero per la stagione 2022-2023 . Il terzino italiano, come riporta Romeo Agresti,, che lo legherà alla Vecchia Signora. Ancora da svelare i dettagli economici, ma ci si attende un sostanzioso taglio salariale: il contratto in scadenza questo giugno prevedeva un ingaggio di 3 milioni annui. Cifre presumibilmente destinate ad abbassarsi, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

De Sciglio, la Juve e il feeling con Allegri: che ruolo avrà

Il ruolo di De Sciglio nella nuova Juventus sarà, come intuibile dalle parole di Max Allegri, quello di jolly arretrato. Un innesto da inserire a partita in corso, in grado di ritagliarsi minuti abbracciando diversi compiti in campo. Continuano dunque le manovre bianconere indirizzate a confermare il nocciolo "allegriano" di giocatori: prima di De Sciglio, la Juventus aveva affrontato i nodi Perin e Cuadrado.

De Sciglio era sbarcato a Torino dal Milan, nell'estate del 2017. Esclusa una breve parentesi in prestito al Lione nella scorsa stagione, il terzino azzurro ha collezionato 91 presenze e messo a referto due gol con la maglia bianconera.

