Inter alla finestra per Demiral

Secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe anche l'Inter tra le interessate a Merih Demiral, il cui futuro è sempre in bilico tra un ritorno alla Juventus e una permanenza all'Atalanta: i bergamaschi non hanno ancora deciso se tenere a titolo definitivo il centrale turco dopo una prima stagione in prestito. Il costo per il riscatto è di 20 milioni complessivi.

La nostra opinione. Dipende tutto dalla decisione dell'Atalanta, ma anche dai movimenti che l'Inter deciderà di attuare in difesa. Uno dei tre centrali titolari di Inzaghi potrebbe uscire (tra gli indiziati c'è Skriniar, tentato dal PSG), almeno uno potrebbe entrare. Guardando al rendimento dell'ultima stagione, però, meglio Bremer di Demiral.

Juve, l'Atletico si toglie dalla corsa a Molina

Una concorrente in meno per la Juventus: secondo il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid si è tolto dalla corsa a Nahuel Molina, terzino dell'Udinese da tempo entrato nei pensieri di Madama. Nella trattativa con i friulani potrebbe entrare una contropartita tra Dragusin, Nicolussi Caviglia, Aké e Da Graca.

La nostra opinione. Autore di un'ottima stagione, Molina è entrato nell'élite dei migliori terzini destri del nostro campionato. E dunque bene fa la Juventus ad andare fino in fondo nel tentativo di portarlo a Torino, anche a fronte di un corposo sforzo economico (l'Udinese non vuole scendere sotto i 30 milioni di euro): Allegri si ritroverebbe già in casa l'erede di Cuadrado.

Atalanta tra El Shaarawy e Beto

Possibili porte girevoli nell'attacco dell'Atalanta. Secondo calciomercato.com, il club bergamasco ha già contattato la Roma per Stephan El Shaarawy e continua a pensare anche a Beto, centravanti dell'Udinese, anche se i 25 milioni richiesti dal club friulano sono considerati una spesa eccessiva.

La nostra opinione. Detto che El Shaarawy e Beto hanno evidentemente caratteristiche e ruoli diversi l'uno dall'altro, dipenderà molto dall'uscita o meno di Luis Muriel. In caso di addio del colombiano, l'attaccante dell'Udinese farebbe maggiormente al caso di Gasperini rispetto all'esterno della Roma.

Il Torino sogna Dimarco

Secondo La Stampa, uno dei sogni del Torino si chiama Federico Dimarco. Il mancino dell'Inter ha già lavorato a Verona con Juric, che vorrebbe riabbracciarlo in granata, anche alla luce degli addii di Ansaldi e Aina.

La nostra opinione. Operazione difficile anche solo da immaginare. Dimarco si è imposto all'Inter come jolly prezioso, sia in difesa che a centrocampo, ed è nel giro della Nazionale. Pensare che i nerazzurri lo lascino nuovamente partire a cuor leggero è piuttosto complicato.

Keita, addio Cagliari: ora Spagna o Turchia?

Keita Balde lascia il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B, in virtù di una clausola presente nel suo contratto: lo riporta Sky. L'ex Lazio e Inter potrebbe ora volare in Turchia, dove Besiktas e Galatasaray sono interessate. Sullo sfondo l'opzione Liga.

La nostra opinione. Keita ha deluso a Cagliari, nonostante qualche guizzo isolato (ricordate lo stupendo gol in rovesciata in casa del Sassuolo?). Non è mai riuscito a imporsi come titolare e ha messo a segno appena 3 reti in campionato. Deve far ripartire la propria carriera, bloccatasi dopo le ottime stagioni alla Lazio.

