Angel Di Maria. Dopo 7 anni nel PSG, El Fideo ha intenzione di Non solo Paul Pogba . I dirigenti bianconeri sono attentissimi sul mercato dei parametri zero e, secondo quanto riferisce Goal.com, hanno praticamente in pugno un altro degli svincolati più talentuosi ed appetibili sul mercato europeo,. Dopo 7 anni nel PSG,ha intenzione di intraprendere una nuova esperienza in Italia proprio alla corte della Juventus di Max Allegri, che ha bisogno di gente con piedi buoni e l’assist facile da affiancare a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Contratto di un anno con opzione

Secondo quanto sottolinea la redazione francese di Goal, l’entourage dell’esterno argentino (gestito da Jorge Mendes, procuratore di CR7 e in buonissimi rapporti con la compagine bianconera) avrebbe detto sì alla proposta di contratto annuale da 7,5-8 milioni di euro a stagione più uno opzionale della Juve.

El Fideo – che non si sente ancora pronto ad abbandonare il calcio che conta ed è attratto dall’idea di riportare i bianconeri sul trono d’Italia – ha preferito la Juventus alle più munifiche proposte che gli sono giunte dalla MLS ma che non hanno scaldato il cuore del 34enne esterno offensivo di Rosario, che dopo aver giocato da protagonista in Portogallo, Spagna, Inghilterra e Francia vorrebbe lasciare il segno anche nella nostra Serie A.

Di Maria, che sabato sera contro il Metz, giocherà la sua ultima partita con la maglia del Paris Saint Germain già prossima settimana potrebbe diventare un nuovo rinforzo della Juventus che assesterebbe così il primo colpo da 90 di una campagna acquisti che si appresta movimentata e all’insegna di rinforzi pronti all’uso ed esperti.

