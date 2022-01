Roma: Diawara vuole solo il Valencia

Di ritorno dalla Coppa d'Africa, in cui da capitano della Guinea è stato sconfitto agli ottavi di finale contro il Gambia, il centrocampista Amadou Diawara ha ribadito di volersi trasferire al Valencia. Il suo agente Daniele Piraino, incontratosi con Tiago Pinto, ha confermato ad AS "la volontà del ragazzo di partire. E, contestualmente, la disponibilità della Roma di lasciarlo andare. Amadou, ora, sarebbe felice di trasferirsi nel club del Mestalla".

La nostra opinione. Su di lui restano gli interessamenti di Venezia, Cagliari e Sampdoria. Ma la sensazione è che, avendo già accettato la linea societaria della cessione, verrà accontentato sulle sue preferenze. Valencia che, peraltro, ha appena ufficializzato (in prestito secco dall'RB Lipsia) il suo compagno di reparto in nazionale Ilaix Moriba. Il club tedesco lo aveva acquistato in estate dal Barcellona per 16 milioni di euro.

Fiorentina, via anche Pulgar? Il Bologna lo rivorrebbe

Secondo Firenzeviola.it, anche Erick Pulgar, oltre a Dusan Vlahovic (ormai ufficializzato alla Juventus, sarebbe sul piede di partenza. Il centrocampista cileno, infatti, potrebbe tornare al Bologna (che nel frattempo ha salutato il trequartista Andreas Skov Olsen, passato ufficialmente al Club Bruges, in belgio.

La nostra opinione. appena 6 presenze in campionato, quest'anno. Italiano, come si suol dire, "non lo vede". Per Mihajlovic, invece, sarebbe importante riavere un "tuttocampista" specialista nei calci piazzati. Risulterebbe un gradito ritorno anche per tutta la piazza felsinea, con le sue 106 presenze complessive in maglia rossoblù.

Erick Pulgar, Fiorentina 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Milan: la SPAL su Daniel Maldini

Non solo Lorenzo Colombo. La SPAL, oggi allenata da Roberto Venturato, potrebbe aggiudicarsi in prestito un altro giovane attaccante del Milan: trattasi di Daniel Maldino, richiesto dalla società estense a quella rossonera come riportato dal sito tematico Milannews.it.

La nostra opinione. SPAL, peraltro, alle prese con una stagione non proprio esaltante in cadetteria. A nostro avviso Daniel Maldini - in ottica prestito - potrebbe ambire tranquillamente a un posto in un club di Serie A per completare il suo percorso di maturazione.

Daniel Maldini, Milan 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Salernitana: ufficiali Verdi ed Ederson Silva

Da un granata all'altro. Finito ai margini del Torino di Juric, il fantasista Simone Verdi è stato ufficialmente annunciato dalla Salernitana con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno. L'ex Napoli e Bologna, alla corte di Colantuono, avrà il compito di contribuire alla difficilissima corsa salvezza che attende la formazione campana in questo girone di ritorno.

La nostra opinione. Non solo Verdi, ottimo colpo per il club dell'Ippocampo. In una nota ufficiale del Corinthians, il club paulista comunica di aver raggiunto con la Salernitana un accordo per la cessione del centrocampista 22enne Ederson Silva. Nuovo colpo per il nuovo ds Walter Sabatini, scatenato in questa sessione invernale di calciomercato.

Ederson Silva, Corinthians (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Parma: Simy è arrivato in città

Nwanko Simy è approdato a Parma. Giornata di visite mediche e firma sul contratto per il bomber nigeriano, che ha letteralmente fatto "flop" all'Arechi dopo l'ultima, straordinaria stagione da 20 gol al Crotone, club ancora proprietario del cartellino. Ora, manca solo la risoluzione di alcuni dettagli tra Salernitana e Pitagorici per poterlo ufficializzare in casa gialloblù. Simy avrà il compito di risollevare le sorti di Buffon e compagni, impantanati nella metà bassa di classifica in Serie B.

La nostra opinione. Potrebbe - e dovrebbe - essere il nome della svolta in una stagione fin qui opaca in casa gialloblù, in cui si punta a una vertiginosa risalita della china in graduatoria.

