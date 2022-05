Sta nascendo il Milan del futuro, sia dietro gli uffici a livello proprietario ma anche sul rettangolo verde del campo. Con una stagione più che positiva, i dirigenti rossoneri stanno individuando i prossimi rinforzi del Diavolo e, uno tra tutti, è Divock Origi: l'attaccante ha già un accordo con Maldini e Massara sulla base di 3,5 milioni a stagione e, ancora da decidere, la durata del contratto. Per l'ufficialità, bisogna aspettare fondo Elliott ai nuovi investitori, Investcorp e RedBird in cima alla lista. Nel frattempo, però, un altro grande indizio fa avvicinare Origi al Milan: il 27enne non ha raggiunto il numero di presenze minime per far scattare il rinnovo di contratto automatico con i Reds. , sia dietro gli uffici a livello proprietario ma anche sul rettangolo verde del campo. Con una stagione più che positiva,del Diavolo e, uno tra tutti, èa stagione e, ancora da decidere, la durata del contratto. Per l'ufficialità, bisogna aspettare il passaggio di proprietà dalai nuovi investitori,in cima alla lista. Nel frattempo, però, un altro grande indizio fa avvicinare Origi al Milan:con i

Come riporta The Athletic, infatti, Klopp non ha inserito il giocatore nella vittoria contro l'Aston Villa e, a due giornate dal termine della Premier League, Origi non può raggiungere le 10 presenze che avrebbero automaticamente prolungato il contratto (in questo momento, l'attaccante ha solo 7 gettoni). Il calciatore è in scadenza a giugno e, da quel momento, sarà libero di scegliere la prossima destinazione, molto probabilmente sotto il Duomo di Milano.

