Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Busquets accoglie Kessie al Barça: "Ci aiuterà ma dovrà adattarsi" 14 MINUTI FA

Donnarumma-Juve, ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i recenti errori commessi potrebbero presto spingere Gianluigi Donnarumma a lasciare il PSG per fare ritorno in Italia, dove ad aspettarlo ci sarebbe la Juventus.I bianconeri, che già la scorsa estate lo avevano tentato prima del clamoroso trasferimento in Francia, non avrebbero mai smesso di cullare l’idea di un suo approdo alla Continassa. Ma c'è un problema: l’ingaggio percepito è infatti molto elevato per le casse del club, che per usufruire delle attuali norme sul Decreto Crescita dovrebbe aspettare che il portiere abbia il domicilio all’estero anche nel 2023 per poi rientrare con benefici fiscali.

La nostra opinione: la Vecchia Signora corteggia Gigio fin dal 2017, quando nel club era ancora operativo Marotta. Al di là degli aspetti normativi, non si può negare come il feeling bianconero per Donnarumma sia sempre sullo sfondo. I prossimi mesi daranno un indirizzo più chiaro.

Bremer-Inter, nuovo incontro con l'agente

Continua il pressing dell'Inter per arrivare al più presto a Gleison Bremer. Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro ha incontrato di nuovo gli agenti del difensore brasiliano, ma prima di affondare occorrerà vendere Stefan De Vrij per circa 25 milioni di euro. Per poi dirottare l'incasso sul centrale del Torino.

La nostra opinione: sul difensore del Torino ci sono tutti i top club italiani (Milan se non dovesse chiudere per Botman, ma anche Juventus e Napoli hanno segnato il suo nome sui propri taccuini) e l'Inter ha evidentemente voluto far capire una volta di più la propria posizione al giocatore che nello scacchiere di Inzaghi potrebbe agire sia da centrale al posto di De Vrij, sia in una difesa a 3 spostato a destra con Skriniar in mezzo.

Il derby d'Italia si infiamma per Raspadori

"Quanto piace Raspadori", titola stamattina Tuttosport. La Juventus gradirebbe discutere del 2000 emiliano su una base già consolidata: prestito a cifre risicate con diritto (oppure obbligo) di riscatto che implichi un pagamento posticipato almeno all’estate 2023. Ma non c'è solo la Juventus: sull’attaccante avevano preso informazioni i tedeschi del Lipsia e l’Inter prima di piombare su Joaquin Correa e ora che i nerazzurri hanno messo nel mirino Paulo Dybala, la loro candidatura anche sul fronte Raspadori è meno calda, però resiste.

La nostra opinione: Giacomo Raspadori potrebbe diventare presto un pilastro della Nazionale. Le premesse ci sono tutte. E il passaggio in una big della Serie A non può che velocizzare l'ulteriore salto di qualità.

Mancini: “Resto perché sono giovane. Voglio Europeo e Mondiale”

Calciomercato Durata e numero di operazioni: prestiti, cosa cambia da luglio 10 ORE FA