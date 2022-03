la concorrenza con Keylor Navas si è rivelata controproducente per il PSG, che non solo ha scontentato entrambi i suoi portieri, ma che ha avuto effetti evidenti in campo. Per quanto nel corso della stagione la squadra abbia infatti tendenzialmente subito meno gol/partita statisticamente con Donnarumma (0,71) rispetto a Navas (1), il portiere italiano non ha mai trovato la serenità giusta per giocare la sua stagione al meglio delle proprie potenzialità, incappando – viene da dire non a caso – nell’errore peggiore nella partita più importante. A Parigi Gianluigi Donnarumma è finito nel ciclone. E non poteva essere altrimenti. Troppo evidente, al di là della potenziale discussione regolamentare sul contatto con Benzema, l’errore che di fatto ha scoperto tutto il PSG, scioltosi poi come neve al sole . L’ex rossonero è così diventato oggetto ancor più discusso di quanto già non fosse stato nella stagione. Le parole dal ritiro della nazionale , nel corso dell’annata, avevano già fatto rumore, con il portiere campione d’Europa con l’Italia che aveva dichiarato quanto si aspettasse maggiore considerazione. E invece, che non solo ha scontentato entrambi i suoi portieri, ma che ha avuto effetti evidenti in campo. Per quanto nel corso della stagione la squadra abbia infatti tendenzialmente subito meno gol/partita statisticamente con Donnarumma (0,71) rispetto a Navas (1), il portiere italiano non ha mai trovato la serenità giusta per giocare la sua stagione al meglio delle proprie potenzialità, incappando – viene da dire non a caso – nell’errore peggiore nella partita più importante.

E così a Parigi si riflette sul da farsi, così come si riflette alle nostre latitudini. La Gazzetta dello Sport questa mattina apriva con una prima pagina piuttosto emblematica: “Torna a casa Gigio”. Ma oggi come oggi, in Italia, quanti possono permettersi davvero le prestazioni di Donnarumma?

Si torna sempre lì. Alla Juventus. Considerando altamente improbabile un ulteriore sgarro al passato e una scelta come l’Inter – che di un portiere di spessore avrebbe bisogno, ma che ha già puntato ormai su Onana – l’unica società plausibile è ancora una volta quella bianconera. Un affare sfiorato, quasi chiuso, poi saltato – si dice – per volontà dello stesso Allegri, che ha preferito confermare Szczesny. La carta d’identità del portiere polacco però parla chiaro: 18 aprile 1990. Insomma, tra un mesetto circa Wojciech Szczęsny compirà 32 anni. E per quanto la carriera dei calciatori si sia allungata anche tra i pali, Gigio Donnarumma rappresenterebbe un ottimo affare sul lungo periodo per i bianconeri.

Juve-Donnarumma, perché sì

Quanto questo sia realmente fattibile già in estate però è tutto da vedere. Posto che non si conoscono ancora gli sviluppi immediati in casa PSG, con le parole di Leonardo che dopo la gara tuonava “dobbiamo riflettere tutti”, per la Juventus un affare Donnarumma dal punto di vista del puro ingaggio non sarebbe impossibile. Al momento del rinnovo con Szczesny, che ha portato il polacco a firmare un contratto con i bianconeri fino al 2024, l’ingaggio netto dell’estremo difensore juventino è passato dai 4 milioni del contratto precedente ai 7 dell’attuale. Lo stesso identico ingaggio che percepisce Donnarumma quest’anno a Parigi. Il contratto del portiere italiano è però un quinquennale a salire: 7 in questa sua prima stagione, 8,5 la prossima, 10 dal terzo al quinto anno. Una mediazione tra le parti, se davvero Donnarumma volesse già cambiare aria e levarsi di dosso ogni fantasma e ogni concorrenza, si potrebbe trovare. Specie a fronte di una Juventus che potrebbe alleggerire il monte ingaggi con l’eventuale partenza di Dybala – con cui la rottura ormai sembra piuttosto evidente – o di profili come Bernardeschi (4 netti a stagione), piuttosto che Ramsey (7.5 netti a stagione). Insomma, il punto qui non sembra impossibile.

Gigio Donnarumma e Leo Bonucci, due dei pilastri dell'Italia di Mancini Credit Foto Getty Images

Juve-Donnarumma, perché no

la volontà del PSG. Inutile girarci intorno: Parigi si è sempre dimostrata una prigione d’oro per tutti quei calciatori che una volta firmato col PSG hanno poi cercato di cambiare aria. molto legata a questioni di orgoglio, più che economiche. Una sorta di “hai firmato con me, ora sei mio”. Il PSG in sostanza non ha mai venduto le sue stelle, ma le ha sempre portate a scadenza. I risvolti economici per questa società non sono mai stati una preoccupazione. Mai. Tradotto: sul futuro di Donnarumma, più che la volontà eventuale di giocatore e procuratore, in primis decideranno loro, come è sempre stato. Restano però da valutare parecchi altri punti complessi nello sviluppo dell’eventuale operazione. In primis:. Inutile girarci intorno:per tutti quei calciatori che una volta firmato col PSG hanno poi cercato di cambiare aria. Ricordate Ibrahimovic e il viaggio con Raiola – a vuoto – a casa dello sceicco? E il caso Verratti quando aveva un accordo col Barcellona? E il recente caso Mbappé? La gestione qatariota sembra. Una sorta di “hai firmato con me, ora sei mio”.. I risvolti economici per questa società non sono mai stati una preoccupazione. Mai. Tradotto: sul futuro di Donnarumma, più che la volontà eventuale di giocatore e procuratore, in primis decideranno loro, come è sempre stato.

Keylor Navas però ha un contratto fino al 2024; e dunque non si prospetta all’orizzonte un passaggio di consegne immediato con Donnarumma, dimostrando così che la questione sulla carta potrebbe andare avanti addirittura per altre due stagioni. E’ questo quello che il PSG vuole a fronte anche della palese mossa controproducente della concorrenza alla voce ‘portieri’? Questo è da capire. Ma se anche la dirigenza sorprendesse tutti e ragionasse “al contrario”, e volesse davvero cedere Donnarumma per tornare a puntare sull’ex del Real Madrid Navas, per la Juventus si presenterebbero altri due problemi. Uno: l’acquisto del cartellino di Donnarumma, ad oggi non meno di 60 milioni (dati Trasnfermarkt); e due: la cessione di Szczesny, anche lui in bianconero fino al 2024.

Con il polacco già la Juventus aveva faticato a trovare una sistemazione la scorsa estate, quando l’affare Donnarumma sembrava a un passo. A giugno Szczesny avrà un anno in più e soprattutto un ingaggio passato da 4 a 7 milioni. Quante squadre sono disposte a investire questa cifra per un 32enne tra l’elite del calcio europeo? A oggi, spulciando big per big, semplicemente nessuna. Sono tutte coperte.

Ecco perché l’affare Juventus-Donnarumma, o oggi, pare più che altro una suggestione dei giornali. Poi, per carità, giova ricordarlo, le vie del calcio – e di Raiola – sono infinite.

