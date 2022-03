Paulo Dybala e la Juventus si dicono addio. Il grande amore tra la Joya e il club bianconero avrà fine dopo 7 anni: a giugno infatti il . Il grande amore tra la Joya e il club bianconero avrà fine dopo 7 anni: a giugno infatti il contratto del 10 argentino non verrà rinnovato . Un addio rimandato, ma ormai inevitabile, visti i continui rifiuti da parte sua ad accettare un rinnovo a cifre più basse rispetto a quelle pattuite, prima, e poi un cambio repentino di rotta da parte della Vecchia Signora, che più volte a fatto capire di non voler alzare troppo il tetto salari dei propri giocatori. Ora, tutto d'un tratto, la Joya si ritrova sul mercato, a parametro zero, pronto ad ascoltare le offerte di chiunque fosse interessato: ecco al momento quale sembra essere la situazione.

Inter 40%

Più volte nelle ultime settimane, i nerazzurri hanno fatto sapere più o meno direttamente di essere interessati a Dybala e lo dimostrano i titoloni dei giornali: i nerazzurri - secondo le ricostruzioni più accreditate - potrebbero mettere sul piatto una proposta economicamente molto simile a quella dei bianconeri (circa 7,5 milioni a stagione) ma a fronte di un contratto più lungo (quattro anni) che potrebbe ingolosire l'argentino.

Atletico 40%

Dybala piace molto anche in Spagna e, in particolare, all'Atletico Madrid, addirittura più del Barcellona. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto con l'entourage del giocatore per capire se ci sono gli estremi per portarlo a Madrid a fine stagione. La Joja andrebbe ad arricchire la folta schiera di giocatori sudamericani già presenti nella rosa di Diego Pablo Simeone: Gimenez, De Paul, Suarez, Correa, Lodi, Herrera, Felipe e Cunha.

Barcellona 10%

Resta valida anche la pista che porta a Barcellona: dopo i tanti colpi messi a segno nella campagna acquisti di gennaio, i blaugrana vorrebbero mettere a segno un grosso colpo di mercato in estate e Dybala è il profilo del giocatore in grado di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi.

PSG 5%

Ipotesi complicata ma da non scartare, visto che il PSG con tutta probabilità perderà Mbappé a fine stagione: i parigini, come ben sappiamo, hanno certamente dalla loro le possibilità economiche per poter fornire un ottimo contratto a Dybala.

Milan 5%

I rossoneri cercano ancora qualità là davanti, questa potrebbe essere un'opportunità di mercato: resta da capire se Zlatan Ibrahimovic avrà un altro anno di contratto, altrimenti ci sarebbe spazio per un altro contratto top, da rinforzare adeguatamente.

