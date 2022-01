Christian Eriksen – a sette mesi dall’arresto cardiaco patito nel corso di Danimarca-Finlandia di Euro 2020 - è pronta a ripartire dall’Inghilterra. A un mese dalla rescissione del contratto con l’Inter e a poco più di 10 giorni dall’intervista alla tv danese in cui spiegava la sua voglia di tornare a giocare per inseguire il sogno di giocare con la Danimarca il Mondiale 2022 in Qatar , la carriera di– a sette mesi dall’arresto cardiaco patito nel corso di Danimarca-Finlandia di Euro 2020 - è pronta a ripartire dall’Inghilterra.

Ad

L’indiscrezione arriva dall’autorevole Times che non si sbilancia sul nome del club in cui giocherà l’ex fantasista nerazzurro ma individua la prossima settimana come chiave per capire il futuro di Eriksen che vuole tornare in un campionato competitivo e non limitarsi a “svernare” in un torneo di minore caratura come ad esempio la Superligaen danese. Il quotidiano britannico evidenzia come l’agente Martin Schoots siano pervenute tre proposte da parte di club della Premier League ed entro breve Eriksen potrebbe decidere dove riprendere la sua carriera agonistica.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Ritorno al passato al Tottenham, i tifosi ci sperano

L’ipotesi che sta prendendo quota e sta facendo sognare i tifosi del Tottenham è quella di un clamoroso ritorno di Eriksen agli Spurs. D’altronde Eriksen ha lasciato un buon ricordo e ritroverebbe Antonio Conte, il tecnico con il quale ha vinto lo scudetto all’Inter e che appena la scorsa settimana in conferenza stampa aveva candidamente ammesso che: “le porte di questo club per Christian saranno sempre aperte” ... Riprenderà dal Tottenham la carriera di Christian Eriksen? Qualche giorno e probabilmente lo scopriremo.

Conte: "Eriksen? Quest'estate ho avuto paura, per lui porta..."

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23