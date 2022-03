1° luglio 2022. All'ultimo Consiglio FIFA, il primo in presenza dal 2019, sono state stabilite le nuove regole per gli scambi tra club che verranno poi ratificate dal Congresso FIFA. Si parla di prestiti e da luglio una singola squadra non potrà prestare più di 8 giocatori verso un altro club, così come una squadra non potrà acquistare più di 8 giocatori con la formula del prestito per la stagione che verrà. Misura che dovrebbe promuovere lo sviluppo dei giocatori dei vivai di una singola società e che è destinata a ridurre il numero di prestiti fino alla stagione 2024-2025. Sarà una buona cosa anche per migliorare il calcio italiano partendo dal settore giovanile viste le Nuove regole per quanto riguarda i prestiti di tesserati tra club a partire dal. All'ultimo Consiglio FIFA, il primo in presenza dal 2019, sono state stabiliteche verranno poi ratificate dal Congresso FIFA. Si parla di prestiti e da luglio una singola squadraverso un altro club, così come una squadra non potrà acquistare più di 8 giocatori con la formula del prestito per la stagione che verrà. Misura che dovrebbe promuovere lo sviluppo dei giocatori dei vivai di una singola società e che è destinata a ridurre il numero di prestiti fino alla stagione 2024-2025. Sarà una buona cosa anche per migliorare il calcio italiano partendo dal settore giovanile viste le tante accuse al sistema

Cosa cambia esattamente

-Numero massimo di prestiti per la stagione 2022-2023: 8

-Numero massimo di prestiti per la stagione 2023-2024: 7

-Numero massimo di prestiti dalla stagione 2024-2025: 6

Prestito di un anno e numero massimo di operazioni tra club

Tra le altre modifiche strutturali, ci sono anche quella riguardante la durata massima di un prestito e il numero di operazioni consentite tra due club. Non sarà più valido il prestito biennale, per esempio, dato che la durata di un singolo prestito sarà di massimo un anno. Tetto anche per le operazione tra due club. Una squadra potrà prestare all'altra un massimo di 3 giocatori e non sarà permesso il sub-prestito di giocatori ad un terzo club.

Nuove regole non contano per gli U21

Misura che non coinvolge invece gli Under 21. In questo senso, le nuove regole non andranno a cambiare le dinamiche dei giocatori inferiori ai 21 anni. In quel caso si potranno anche cedere più di 8 giocatori durante una singola sessione di mercato.

