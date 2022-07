L’avventura di Paulo Dybala a tinte giallorosse è ufficialmente iniziata. La Joya è a tutti gli effetti il colpo da novanta che Dan e Ryan Friedkin hanno voluto regalare a José Mourinho e ai tifosi , strappandolo alla concorrenza del Napoli e dell’Inter. L’ex juventino, che vestirà la maglia numero 21, e sabato contro il Nizza farà il suo debutto in amichevole si è legato al club capitolino per le prossime tre stagioni convinto dal carisma dello Special One ma soprattuto dalla determinazione della società che ha mostrato di volerlo a tutti i costi, arrivando anche ad alzare la propria offerta economica a 6 milioni bonus compresi e assecondando anche la richiesta dell’entourage dell’argentino di inserire nell’accordo anche una clausola rescissoria da 20 milioni . Queste le prime parole della Joya al sito ufficiale della Roma.

I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Tiago Pinto: Dybala calciatore di statura mondiale

Dichiarazioni importanti e cariche di entusiasmo ha rilasciato anche chi ha tessuto alacramente questa firma, il ds Tiago Pinto che rimarca la statura di questo colpo.

Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi. L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti”.

