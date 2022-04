Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, c'è anche il Milan

Secondo il Corriere dello Sport, per Paulo Dybala ad oggi si sarebbero mosse Arsenal e Newcastle, ma i due club di Premier League non sarebbero andati oltre una mera manifestazione d’interesse. L'argentino preferirebbe dire addio alla Serie A, ma nel caso in cui non trovasse all’estero una piazza che lo soddisfi, la sua preferenza sarebbe quella di giocare con la maglia del Milan in Italia. L'Inter starebbe pensando ad un contratto annuale o biennale a numeri importanti.

La nostra opinione: la politica del Milan, da quando è subentrato Elliott, non prevede accordi economici particolarmente lunghi e onerosi con i giocatori. Ma attenzione all'affair Ibrahimovic: se lo svedese decidesse di ritirarsi, il club avrebbe a disposizione un bel tesoretto per mettere sotto contratto Dybala, magari con un ricco bonus alla firma.

Juventus, avanti tutta su Raspadori

Secondo La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori potrebbe riempiere il vuoto che lascerà Paulo Dybala nell’attacco della Juventus. Il classe 2000 è nel mirino bianconero già da un po’: giovane, italiano e con l’ingaggio sostenibile. Ecco perché nell’ultimo periodo sono stati intensificati i contatti con il clan del giocatore, gestito dal procuratore Tullio Tinti (lo stesso dell’ex tecnico bianconero Andrea Pirlo). Il giocatore sarebbe entusiasta, si parte da una valutazione di 30 milioni.

La nostra opinione: Raspadori in questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 3 assist, ma l'impressione è che ci siano ancora ampi margini di miglioramento. Classe 2000 come Vlahovic, l'attaccante italiano per caratteristiche sarebbe il partner ideale del bomber serbo, in grado di giocare in tutti i ruoli del fronte offensivo e di assistere l'ex Fiorentina in zona gol.

Inter-Skriniar, il piano rinnovo anti Premier

Dopo i rinnovi di Bastoni, Barella e Lautaro, l'Inter vuole blindare un'altra delle colonne portanti della squadra, ovvero Milan Skriniar, che piace al Manchester United e al Tottenham di Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport a fine stagione la società nerazzurra e il difensore slovacco si siederanno intorno al tavolo, per tracciare le linee del nuovo contratto (vista 2026?). Oggi Skriniar guadagna 3,5 milioni più bonus. L’Inter ha in mente di offrire al difensore un accordo "stile Barella", che faccia salire gradualmente lo stipendio. E dunque è pensabile che la nuova asticella possa essere fissata sui 4,5 milioni più bonus in partenza, fino a un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni.

La nostra opinione: nella rosa nerazzurra Skriniar è il giocatore con maggior mercato. Più di Lautaro e più dello stesso Barella. E in chiave sostenibilità, obiettivo che il club si è prefissato per i prossimi anni, blindare un asset così importante è vitale per il progetto.

