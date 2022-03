Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Inter, contatto!

Secondo Tuttosport si sarebbe già tenuto il primo incontro tra l'entourage di Paulo Dybala - contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno (che non verrà rinnovato) - e la task force di mercato dell'Inter rappresentata da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Dybala non ha fretta di accasarsi, l'Inter ha intanto manifestato il suo vivo interesse al procurato Jorge Antun. Stando alla ricostruzione del quotidiano torinese il reparto d'attacco dell'Inter potrebbe dunque essere composto da Dzeko, lo "stagista" Scamacca e Paulo Dybala nelle vesti di seconda punta "facilitatore" del gioco di Inzaghi o chi per lui.

La nostra opinione: Rivoluzione in attacco in casa Inter? Si va sempre più verso questa soluzione, con il tramonto dell'era Lautaro Martinez e l'avvento di quella sotto il segno della "Joya" Paulo Dybala. Le incognite ci sono, è indubbio, così come è viva la concorrenza dell'Atletico Madrid, ma lo scenario di mercato stuzzica. Aggiungerebbe sicuramente pepe alla nuova Serie A.

Inzaghi si gioca la panchina

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter non sarebbe più così saldo rispetto all'idillio post Supercoppa vinta a spese della Juventus. L'involuzione in campionato mista all'eliminazione in Champions avrebbe minato qualche certezza e a questo punto sarà determinante il rush finale in campionato a cominciare dalla sfida extra lusso dell'Allianz Stadium contro gli acerrimi rivali.

La nostra opinione: Cambiare guida tecnica, al netto dell'esito della sfida di Torino, non avrebbe molto senso. Pensiamo vada in ogni caso concesso ulteriore tempo a un tecnico emergente e capace che ha già portato un trofeo in bacheca e ha dimostrato di essere in grado di forgiare un'identità precisa alla sua squadra. Uscendo a testa altissima contro il Liverpool in Champions, peraltro. Ci vuole calma e programmazione, non bisogna farsi prendere dell'ansia immotivata correndo dietro agli ultimi risultati.

