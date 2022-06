Juventus, andandosene Marotta che vuole portarlo all'Inter dopo che, lo stesso dirigente, fu protagonista del suo passaggio dal Palermo alla Juventus nel 2015. Le parti sembrano sempre più vicine, tanto che già l'offerta al giocatore e al suo entourage. In sede sono arrivati Jorge Antun e Giacomo Petralito, segnale che il grande giorno si sta avvicinando. L'Inter deve lasciar partire qualche esubero, ma il sentiero è tracciato. L'offerta soddisferà Dybala? Appuntamento alla prossima settimana per un nuovo incontro in sede per limare anche i bonus da destinare all'argentino. Si è concluso il primo incontro tra l'Inter e gli agenti di Dybala , per definire i dettagli dell'ingaggio dell'argentino per la prossima stagione. Il classe '93 ha salutato la, andandosene a parametro zero, dopo non aver rinnovato il contratto. E ora? C'è appuntoche vuole portarlo all'Inter dopo che, lo stesso dirigente, fu protagonista del suo passaggio dal Palermo alla Juventus nel 2015. Le parti sembrano sempre più vicine, tanto che già l'offerta al giocatore e al suo entourage. In sede sono arrivati, segnale che il grande giorno si sta avvicinando. L'Inter deve lasciar partire qualche esubero, ma il sentiero è tracciato. L'offerta soddisferà? Appuntamento alla prossima settimana per un nuovo incontro in sede per limare anche i bonus da destinare all'argentino.

Ad

L'offerta: 6 milioni per 4 anni

Calciomercato Lukaku può davvero tornare all'Inter? Le 7 domande alla trattativa 7 ORE FA

L'Inter, comunque, ha già formalizzato la sua offerta al giocatore. Un'offerta da 6 milioni netti a stagione per 4 anni. Una cifra non tanto più alta da quella che percepiva alla Juventus (5,5 milioni a stagione) e sotto le richieste dell'argentino che negli ultimi mesi ha sempre chiesto più di 8 milioni. L'Inter fa leva, però, sul contratto lungo (4 anni) e con i bonus che sono ancora da definire. Questa la prima offerta presentata dai nerazzurri, toccherà ora a Dybala dare un feedback.

Com'è andata? Bisogna chiederlo all'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Credo però che, se si è permesso di incontrare il procuratore di Dybala, soprattutto in sede, è un fatto positivo. [Giacomo Petralito, agente FIFA]

Ma chi deve andare via dall'Inter?

Come dicevamo, l'Inter ha però bisogno di vendere prima. Bastoni sembrerebbe in procinto di restare: il difensore vuole rimanere in Serie A e la piazza ha già espresso il suo parere su un'eventuale cessione del difensore della Nazionale. Sulla lista degli addii ci sono Alexis Sánchez, contratto fino a giugno 2023, e Arturo Vidal, contratto fino a giugno 2023. L'ex Udinese si è proposto al Barcellona, ma con un secco no da parte dei blaugrana. Per il resto non ci sono grandi offerte, mentre l'ex Juve starebbe per firmare con il Flamengo, pronto per una nuova avventura in Brasile.

I 10 momenti indimenticabili di Dybala con la Juventus

Calciomercato Luka Modric rinnova con il Real Madrid: accordo di un anno 7 ORE FA