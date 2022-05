Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Inter, Perisic-Juve: cambio di maglie sulla Milano-Torino

La Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura a due degli svincolati più pregiati sul mercato pronti a cambiare maglia, Paulo Dybala e Ivan Perisic che secondo il quotidiano milanese si scambieranno le maglie a partire dal 1° luglio. La trattativa fra la Joya e i nerazzurri procede spedita e dopo mesi di contatti si è pronti al nero su bianco: l’argentino firmerà un quadriennale da 6 milioni più bonus a stagione. A fargli posto sarà Sanchez con cui è in diritttura d’arrivo la risoluzione. Sul fronte cessioni, Lautaro Martinez non sarà sacrificato, più probabile che a partire possa essere un difensore con Bastoni – che piace a tutte le big di Premier e non solo – o Dumfries, che ha estimatori in Bundesliga e in Inghilterra. La Juventus invece ha intenzione di consolarsi con Perisic, sempre più convinto a trasferirsi a Torino ed accettare il biennale da 6 milioni di euro netti a stagione che la Signora gli ha sottoposto. L’Inter coltiva ancora una timida speranza di evitare questa uscita, nel vertice in programma a fine campionato ma la strada pare segnata e il croato sarà uno dei rinforzi d’esperienza per Max Allegri.

La nostra opinione: Dopo : Dopo le lacrime versate e i video d’addio per Paulo Dybala è il momento delle decisioni importanti sul proprio futuro e, nonostante i campanilismi e la rivalità accesa, la Joya sembra essere determinata e motivata ad abbracciare la sfida Inter. Marotta lo stima da sempre, la colonia argentina in nerazzurro è ben radicata e soprattutto il talento di Laguna Larga – a partire dalla proposta e dalla lunghezza del contratto che la famiglia Zhang gli ha sottoposto – ha capito che l’Inter ha intenzione di offrirgli quel ruolo centrale che in bianconero non ha più da tempo. Nel 3-5-2 di Inzaghi, Dybala con la sua tecnica, la sua visione di gioco e la sua abilità di essere incisivo vicino alla porta potrà tornare a fare l’attaccante a tempo pieno e comporre un tandem tutto albiceleste molto intrigante. Riguardo a Perisic, l’impressione è che il matrimonio si farà. I bianconeri hanno messo sul piatto, una proposta che soddisfa il croato e che l’Inter – dopo l’investimento per Gosens – non ha più messo sul piatto. Perisic potrà essere un jolly molto utile per innescare Vlahovic e per permettere ad Allegri diverse variazioni tattiche. Nonostante i 33 anni, nelle ultime due stagioni l’ex Wolfsburg è stato nettamente il migliore esterno mancino del campionato e inserirlo nel motore togliendolo all’Inter a costo zero è certamente una mossa molto interessante.

Cherubini a Londra per Pogba ma Milinkovic forza la mano e vuole la Juve

Missione londinese per Federico Cherubini, ds della Juve, che come riporta Tuttosport è volato oltremanica per seguire gli sviluppi della proposta per Paul Pogba e anche per provare a mettere le mani sul difensore che avrà l’onere di sostituire Giorgio Chiellini. Il profilo che la Juve segue è quello del brasiliano dell’Arsenal, Gabriel, 24enne ex difensore del Lille e che potrebbe rientrare in uno scambio che potrebbe coinvolgere tre giocatori apparentemente graditi ad Arteta e in uscita da Torino: McKennie, Arthur e Kean. Nel frattempo secondo il Corriere dello Sport, va sempre seguita con attenzione il filone Sergej Milinkovic-Savic. Per il quotidiano romano, il serbo preferirebbe restare in Italia piuttosto che trasferirsi in Premier e starebbe forzando la mano per trasferirsi in bianconero. Lotito però spara alto e non ha intenzione di cedere il proprio gioiello a una diretta contendente. Sarà braccio di ferro?

La nostra opinione: Pogba-Milinkovic sono due profili che si intrecciano. Se la dirigenza bianconera riuscisse a mettere le mani su uno dei due, automaticamente si chiuderebbe la chance di arrivare al secondo. In questo momento, l’idea di poter riportare il francese a Torino pare la strada più battuta da Arrivabene e Cherubini, sia per i buoni rapporti che il management della Vecchia Signora ha con il ‘clan’ Raiola, sia per il fatto che Pogba è svincolato a differenza di Milinkovic per cui la Lazio chiede non meno di 70 milioni. Lotito però con il proprio pupillo in scadenza nel 2024 può forzare la mano fino ad un certo punto con il proprio gioiello... Anche se da Luis Alberto in avanti, non è mai semplice lasciare la Capitale senza scendere a patti con il patron biancoceleste. Per quanto concerne invece il capitolo difensore, la Juve deve necessariamente sostituire Chiellini con un difensore affidabile e l’idea di guardare in Premier League è interessante. Vedremo se Gabriel sarà il profilo giusto oppure se si guarderà altrove, magari anche in direzione Manchester United dove potrebbero esserci diverse occasioni da cogliere.

Il Milan studia Brekalo

Chiudiamo con un’indiscrezione su un possibile rinforzo per la trequarti offensiva del Milan. Secondo Tuttosport, i rossoneri si sarebbe intromessi nella corsa per Josip Brekalo che ha già comunicato ai granata l’intenzione di non essere riscattato perché voglioso di cimentarsi in una squadra che gioca l’Europa. Il Wolfsburg valuta il giocatore 11-15 milioni di euro e secondo il quotidiano torinese Maldini potrebbe tentare l’affondo per un giocatore nei radar dei rossoneri già dai tempi di Boban. Il Torino con i soldi risparmiati dal mancato riscatto di Brekalo, proverà a trattenere Pobega anche se il Milan – dopo l’addio di Kessié – pare intenzionato a riportare il 22enne centrocampista triestino alla base.

La nostra opinione: Brekalo è stato uno dei giocatori che si è messo maggiormente in luce nelle fila dei granata di Juric e in una squadra che gioca con tre trequartisti come il Milan, il croato potrebbe trovarsi molto bene sia come sostituto di lusso di Leao sia come trequartista puro. Al giusto prezzo potrebbe essere un colpo a basso costo simile a quelli che in questi anni hanno portato in rossonero i vari Saelemaekers e Messias. Per quanto concerne Pobega, molto dipenderà da come evolverà l’eventuale ricerca per il sostituto di Kessié. Di certo il Milan non avrà fretta e sacrificherà Pobega solo dinanzi a proposte veramente importanti.

