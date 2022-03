Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, data dell’incontro durante la sosta

Lo slittamento dell’incontro tra l’agente di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus per discutere del rinnovo ha colto di sorpresa un po’ tutti. Ci si aspettava che il tanto atteso ritrovo attorno al tavolo si tenesse e desse degli esiti positivi, e invece no. Secondo quanto riporta Tuttosport, la data più probabile sarà durante la sosta per le Nazionali: si era già parlato dell’attesa per la sfida con il Villarreal, ora si suppone un giorno successivo alla Champions, presumibilmente già tra il 23 e il 25.

La nostra opinione: come scrivono tutti, sembra proprio che questo rinvio suoni come una specie di ultimatum “O giochi bene in Champions League, o ci salutiamo”. È da tempo che il tira e molla va avanti e questo ulteriore rinvio dell’ultimo minuto non lascia presagire nulla di positivo. In tutto questo, la tifoseria si è già mossa mostrando alla Joya il suo sostegno e invitandolo a firmare, ma ormai sembra proprio che il margine di manovra sia limitatissimo. L’unico aspetto positivo della vicenda è che, a quanto pare, la scelta di rimandare l’incontro sia stata condivisa, tanto da Arrivabene & co. quanto dall’entourage dell’attaccante, probabilmente tutti concordi nel sentire come molto delicato il momento e pronti a muovere i propri passi senza essere spinti da ulteriori pressioni.

Nel frattempo si guarda al Chelsea: nel mirino Rüdiger e Jorginho

Per la Gazzetta dello Sport, intanto, la Juventus si sta comunque guardando in giro e, mentre tiene aperte le comunicazioni con Paul Pogba al Manchester United, continua a scrutare oltremanica per il possibile smantellamento del Chelsea dopo la scelta di Abramovich di vendere. Il primo obiettivo è Jorginho, che piace ad Allegri da tempo e il cui cartellino è sceso di prezzo; il secondo invece è Antonio Rudiger.

La nostra opinione: i pezzi pregiati dei Blues, se la squadra dovesse effettivamente subire una rivoluzione con il passaggio di proprietà, sarebbero un’occasione ghiotta per tutti e quindi ci sarà sicuramente concorrenza. La Juve, comunque, oltre a dover sistemare qua e là un organico che possa tornare competitivo in campionato, ha bisogno di un pilastro in difesa, visto che ormai Capitan Chiellini non può più garantire la continuità di un tempo e Rüdiger potrebbe essere il profilo giusto.

Florenzi-Milan verso la conferma a giugno

Il Corriere dello Sport punta i fari su Alessandro Florenzi, sottolinendo come il Milan abbia tutte le intenzioni, a giugno, di riscattare l’eclettico giocatore arrivato in prestito dalla Roma. SI viaggia sui 4,5 milioni di euro per portare a casa quello che, se in condizioni di salute ottimale, è davvero un affare.

La nostra opinione: Florenzi è un giocatore che – a parte probabilente il portiere – sa fare tutto e come dicevamo in buone condizioni di salute è un valore aggiunto. Ormai ha anche esperienza e il Milan sembra soddisfatto di come si sta comportando, perciò non ci dovrebbero essere ragioni per stoppare l’operazione, visto che per il Milan è anche economicamente vantaggiosa. Insomma, al netto di infortuni cui purtroppo Flo Flo non è nuovo, si tratta di una delle operazioni più oculate del mercato estivo.

