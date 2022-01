Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, rinnovo al ribasso per Dybala

Non solo la tegola Chiesa per la Juventus , che deve dedicere se tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo con un colpo low cost ( l’ultima idea si chiama Azmoun?) oppure restare così com’è e dare fiducia a Bernardeschi e Kulusevski, ma anche il dilemma Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport a metà febbraio il club bianconero proporrà all’argentino e al suo entourage una proposta al ribasso: non un quinquennale da 8 milioni netti più bonus fino ad arrivare a 9 bensì una proposta simile (se non inferiore) allo stipendio che percepisce attualmente (7,3 milioni netti). Sinora la Joya ha mandato segnali comprensivi visto il legame che lo lega alla Signora ma a pochi mesi dalla scadenza i colpi di scena non si possono escludere.

La nostra opinione: Arrivabene Arrivabene nelle sue interviste recenti ha fatto capire che il tempo delle spese pazze è finito e che Dybala deve meritarsi la Juventus e magari venire incontro alle esigenze dei bianconeri se davvero tiene alla squadra e vuole restare un pilastro della stessa. Con un contratto in scadenza e una proposta al ribasso però il rischio di tagliare la corda e perdere il proprio fuoriclasse a costo zero è veramente alto. Dybala e il suo agente pochi mesi fa si erano trovati sul tavolo una proposta da quasi 9 milioni di euro che ora rischia di ridursi a 7... La Joya accetterà o si guarderà intorno? Staremo a vedere, di sicuro se in autunno il prolungamento di contratto pareva l’unica opzione possibile oggi lo è un po’ meno... E nell’estate in cui i vari Haaland, Mbappé e Salah potrebbero anche scegliere di cambiare squadra, le proposte allettanti per svoltare il proprio futuro potrebbero anche non mancare.

Milan, Botman troppo caro: Bailly e Aké nuove opzioni per la difesa

Eric Bailly – uscito dalle rotazioni di Ragnick – e Nathan Aké, che ha racimolato solamente 579’ in 14 match al Manchester City. Chiudiamo questa nostra Edicola con un aggiornamento sulle strategie del Milan, che cerca sempre un centrale per sostituire l’infortunato Kjaer. Secondo il TuttoSport, con il passare dei giorni l’opzione Botman scema a causa delle pretese esose del Lille e così i rossoneri guardano in Premier alla ricerca di qualche occasione magari negli esuberi delle big. Due i nomi che stuzzicano l’attenzione,– uscito dalle rotazioni di Ragnick – e, che ha racimolato solamente 579’ in 14 match al Manchester City.

La nostra opinione: Memore della buona riuscita dell’operazione Tomori, l’idea di investire su un giovane un po’ ai margini in un top club di Premier League potrebbe essere un opzione intelligente. Molto dipende però dipende dalla formula e dalla disponibilità di questi calciatori di accettare il prestito al Milan in Serie A. Inoltre non va sottovaluta la questione ingaggio... Con Tomori funzionò, vediamo se Massara e Maldini riusciranno in queste settimane a realizzare un colpo simile. O magari preferiranno stare così visto anche il rendimento incoraggiante mostrato nelle ultime settimane dalla coppia Gabbia-Kalulu, che in situazione di emergenza non sta facendo rimpiangere il tandem titolare formato da Tomori e Romagnoli.

Inter, idea Parisi per il dopo Perisic?

Con l’ennesimo rinnovo di contratto completato e che sarà ufficializzato nelle prossime ore, quello di Marcelo Brozovic fino al 2026 , l’Inter ora si concentrerà sull’unica priorità rimasta evasa: troverà un laterale mancino, considerata la sempre più probabile uscita di Kolarov e la quasi certa partenza a costo zero di Perisic a giugno. Se negli scorsi giorni il nome più gettonato era quello di Digne, ora le quotazioni dell’ex romanista sono precipitate in quanto il francese ha raggiunto un accordo per giocare in prestito all’Aston Villa. E così tornano in auge i profili del serbo Kostic, Bensebaini del Monchengladbach e del 21enne Fabiano Parisi dell’Empoli, laterale classe 2000 che piace anche a Lazio e Napoli e che ben sta disimpegnandosi al primo campionato di Serie A.

La nostra opinione: Steven Zhang nel vertice avuto Marotta, Ausilio e gli altri dirigenti (che presto rinnoveranno i propri accordi fino al 30 giugno 2024) nelle ultimissime ore ha ribadito un concetto importante: l’autofinanziamento persiste e dunque budget per essere aggressivi sul mercato non c’è. Il vero sforzo di Suning e del management è stato quello di trattenere i big in scadenza ma sul mercato non ci saranno spese folli e così Perisic non sarà sostituito con un big ma con un giocatore sostenibile e futuribile. In questo senso l’idea Parisi è tutt’altro che da scartare in questa Inter sempre più a trazione italiana... L’Inter gode di rapporti privilegiati con l’Empoli e potrebbe scegliere di puntare sul laterale classe 2000 e magari su Kostic o Bensaibini a giugno per completare il pacchetto di frecce mancine a disposizione di Inzaghi.

