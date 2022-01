La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala è ferma con le 4 frecce e alcune fonti argentine , nella serata di mercoledì, hanno aperto alla concreta possibilità che tutto vada in fumo e che il giocatore lasci Torino.il giocatore era sicuro d’aver trovato l’accordo, ma la Juventus sta facendo dietrofront. In questo senso, le parole di Arrivabene risuonano in maniera piuttosto netta, per cui l'ex Palermo potrebbe anche cambiare aria. Sicuramente, dal punto di vista tecnico, "la Joya" non si discute, ma dal punto di vista economico chi sarebbe disposto ad investire su di lui? L'Inter si è interessata - come scritto questa mattina dalla- ma anche dall'estero c'è anche tanto interesse.