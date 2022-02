Indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportato da "Sport", Paulo Dybala sarebbe pronto a firmare con il Barcellona. Il giocatore con contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, starebbe quindi valutando la destinazione catalana. Dalla Spagna confermano comunque l'interesse di Tottenham e Inter per "la joya", con Marotta e Paratici al lavoro sulla trattativa.

Possibile un percorso inverso a quello dell'argentino per Ousmane Dembélé. Il francese, in uscita dal Barcellona, potrebbe finire nel mirino della Juventus, come riportato dallo stesso quotidiano "Sport". L'ex giocatore del Borussia Dortmund dovrà però abbassare le pretese legate all'ingaggio, dal momento che in Spagna percepisce 10 milioni di euro netti a stagione.

