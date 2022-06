1) Inter: che ne sarà di Dzeko?

Inter : col ritorno di Lukaku e l'arrivo di Dybala, che ne sarà di Edin Dzeko? Oltre alla Juve come vice-Vlahovic, secondo "Sport" il centravanti bosniaco sarebbe altresì perfetto nel ruolo di vice-Benzema al Real Madrid. Nelle ultime ore, inoltre, si è fatta largo l'ipotesi Valencia di mister Rino Gattuso.

La nostra opinione: Dzeko, allo stato dell'arte, ha in mano una margherita da sfogliare petalo dopo petalo. Può permettersi di riscuotere - in maniera sacrosanta - i risultati di una carriera straordinaria.

Edin Dzeko bacia la Coppa Italia 2021-2022 vinta dall'Inter. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Il "No" di Dybala alla Roma

Secondo il media argentino "TycSports", Paulo Dybala avrebbe detto No alla Roma nonostante l'interessamento in prima persona di Francesco Totti. Ringraziando i giallorossi per la proposta, nella testa della Joya c'è stata l'Inter sin dai primi istanti dell'apertura delle trattative per il suo futuro post Juventus. Trattativa coi nerazzurri che, ormai, è arrivata ai dettagli.

La nostra opinione: una sola considerazione, a questo proposito: chissà cosa ne penseranno i tifosi Juventini, che si sono commossi insieme a lui nella sua ultima partita in bianconero, all'Allianz Stadium contro la Lazio...

Paulo Dybala, Juventus 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Inter-Alexis Sanchez: addio anticipato e buonuscita

Nella sede dell'Inter è previsto, a breve, un incontro tra l'entourage di Alexis Sanchez e la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da "Tuttosport", per il Niño Maravilla si va verso una risoluzione del contratto (in scadenza nel 2023) con buonuscita. Sull'attaccante cileno, interessamento di club spagnoli e turchi.

La nostra opinione: Sanchez sa ancora essere determinante, anche con pochi minuti a disposizione in campo, e l'ultima finale di Supercoppa italiana lo ha testimoniato. E lui vorrebbe continuare ad esserlo, ma da titolare. Ha una grandissima autostima, tanto da riproporsi, per il ruolo di cui sopra, perfino al Barcellona. La realtà è che anche lui, prima o poi, dovrà mettersi a fare i conti col tempo che passa e scegliere un club, magari non esattamente di primissima fascia, in grado di garantirgli la continuità che desidera.

Alexis Sanchez, Inter 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Fiorentina: Sensi o Mandragora per rinforzare la metà campo

Secondo il "Corriere dello Sport", la Fiorentina sarebbe a un bivio per rinforzare la metà campo dopo l'uscita di Lucas Torreira. Interessa Stefano Sensi dell'Inter, che ha aperto per un prestito anche se il giocatore, già inseguito dal Monza, preferirebbe un trasferimento definitivo. Nella lista c'è anche Rolando Mandragora (in foto) del Torino.

La nostra opinione: è evidente che il solo Amrabat non basti lì in mezzo. Su Sensi c'è il pressing di Galliani e, al di là di tutto, vien sempre da chiedersi quando mai riuscirà ad acquisire continuità dal punto di vista fisico in una carriera fin qui costellata dagli infortuni. Non che Mandragora (che il Toro non riscatterà dalla Juve) sia stato da meno, in questo senso, a dire il vero...

Rolando Mandragora, Torino 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Callejon si svincola dalla Viola e va al Getafe

Secondo "La Nazione", José Callejon sarebbe a un passo dal ritorno nella Liga spagnola e, in particolare, al Getafe. L'ex attaccante esterno del Napoli, 35 anni, in scadenza coi viola proprio il 30 giugno 2022, firmerà col nuovo club un contratto biennale.

La nostra opinione: il momento migliore di Callejon è passato da tempo. Ma in una squadra come il Getafe, senza particolari pressioni e tanta voglia di divertirsi, può ancora dire la sua da assoluto protagonista.

José Callejon, Fiorentina 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

