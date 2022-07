Dzeko e Icardi nella lista del Borussia Dortmund

Senza Haller, a cui nei giorni scorsi è stato diagnosticato un tumore ai testicoli , il Borussia Dortmund si ritrova costretto a correre ai ripari cercando un nuovo attaccante sul mercato: nella lista dei gialloneri, secondo Sky Sport Deutschland, ci sono anche Mauro Icardi ed Edin Dzeko, oltre a Krzysztof Piatek.

La nostra opinione. Se Icardi senza spazio al PSG, soffocato com'è dalla concorrenza dei tre tenori Neymar-Mbappé-Messi, anche Dzeko si è visto mettere improvvisamente in dubbio dal ritorno di Lukaku all'Inter. Che anche per lui sia meglio cambiare aria?

Il Valencia vuole Arthur

Non solo l'Arsenal: anche il Valencia si è fatto sotto per avere Arthur dalla Juventus. Nelle ultime ore, come riporta Sky, ci sono stati contatti tra il club bianconero e quello spagnolo. L'ex Barcellona è uno dei cedibili della rosa.

La nostra opinione. Assolutamente deludente il biennio di Arthur, praticamente mai capace di diventare centrale nel gioco della Juventus. Un divorzio, considerando che all'estero i club interessati non mancano, è la soluzione migliore per tutti.

La Juventus monitora Carnesecchi

Saltato il trasferimento alla Lazio, Marco Carnesecchi è entrato nelle mire della Juventus. Il club bianconero pensa a lui come investimento per il futuro, ma l'Atalanta chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Lo riporta Repubblica.

La nostra opinione. Senza i noti problemi a una spalla, con ogni probabilità oggi Carnesecchi vestirebbe la maglia della Lazio. Buffon lo ha definito “il miglior portiere della B”, categoria in cui si è messo in luce con la Cremonese. Bene fa la Juventus a tenerlo d'occhio.

La Cremonese vuole anche Okereke

Non si ferma qui il mercato aggressivo della Cremonese neopromossa: la formazione grigiorossa ha messo nel mirino anche David Okereke, attaccante del Bruges appena rientrato in Belgio dopo la fine del prestito al Venezia. Lo riporta Alfredo Pedullà.

La nostra opinione. Nonostante la retrocessione del Venezia, miseramente crollato nella seconda parte del campionato, Okereke ha disputato una discreta stagione. Un super gol a Empoli, la capacità di giocare sia da prima punta che da esterno offensivo, buoni guizzi. Potrebbe fare al caso della Cremonese.

Ufficiale: niente Torino, Solomon al Fulham

Manor Solomon si è ufficialmente accordato con il Fulham, che ha annunciato il suo arrivo dallo Shakhtar Donetsk: il trequartista/esterno offensivo israeliano, che ha firmato per un anno, era nel mirino anche del Torino.

La nostra opinione. Il Toro si sarebbe assicurato un prospetto per nulla male, ma ancora una volta il fascino e i soldi della Premier League hanno avuto la meglio. Il mal di pancia di Juric per un preoccupante stallo sul mercato, a fronte degli addii di elementi come Belotti, Bremer, Praet e Brekalo, è destinato a continuare.

