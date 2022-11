Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dzeko-Inter, rinnovo durante il Mondiale?

Edin Dzeko è sempre più un totem dell'Inter di Simone Inzaghi, come confermato dal fatto che fin qui l’attaccante bosniaco ha giocato tutte le 21 gare stagionali, realizzando ben 9 gol e sfruttando l'assenza di Romelu Lukaku. Come scrive Gazzetta.it, Dzeko resterà all’Inter: la firma non c’è ancora, ma arriverà . Non sarà tuttavia solo frutto delle ultime prestazioni positive, la società ne aveva parlato con il suo agente Alessandro Lucci già ad agosto, con l’impegno di riparlarne dopo il mercato di gennaio ma con un punto importante già messo. Il club voleva e vuole tuttora andare avanti con il suo attaccante, riconoscendogli un ruolo importante di collante nello spogliatoio, oltre che fonte certa di rendimento. Possibile che una nuova chiacchierata tra la società a l’agente vada in scena durante il Mondiale.

La nostra opinione: Dzeko a Milano sta bene (lo ha anche confermato nell'intervista post doppietta all'Atalanta) ed è pronto a restare anche con uno stipendio decurtato, consapevole che la società non potrà confermargli quello attuale vista l’età (a marzo saranno 37).

Salernitana-Hellas, Nicola e Bocchetti in bilico

Dopo il 3-0 con il Monza, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, incontrerà nelle prossime ore il direttore sportivo Morgan De Sanctis per fare il punto della situazione e per capire se ci siano i margini per proseguire con Davide Nicola o se sia necessario cambiare guida tecnica. In queste ore stanno circolando diversi nomi di potenziali sostituti: Andreazzoli piace, ma su di lui c'è anche la Cremonese. De Sanctis propenderebbe per un allenatore che giochi un calcio propositivo e offensivo, l'identikit corrisponde al nome di Eusebio Di Francesco che, però, è ancora sotto contratto con il Verona. Al momento ipotesi da scartare Ranieri, Iachini e D'Aversa. Fino a mercoledì sarà Nicola a guidare gli allenamenti, da giovedì ogni scenario è possibile. Anche la posizione di Salvatore Bocchetti è in bilico: l'Hellas Verona è ultimo in classifica a 5 punti e nelle prime sei uscite da allenatore della prima squadra non si è smosso nulla. Oltre ad Andreazzoli, a Verona circolano i nomi di Ballardini e Diego Lopez che era arrivato in città per il post-Cioffi senza, però, arrivare a un accordo.

La nostra opinione: la costante involuzione della Salernitana (comunque, per onor di cronaca, 12a dopo 15 giornate e a + 10 dalla zona retrocessione) è un argomento di discussione in casa granata, soprattutto perchè a gennaio il calendario prevederà sfide difficilissime (rientro subito col Milan in casa) e c'è la paura di ritrovarsi in bassa classifica. Per il Verona, invece, è crisi nera: Bocchetti per ora non si è dimostrato all'altezza della catagoria e urge un cambio di guida.

