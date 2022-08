Manchester United in queste prime due giornate di campionato, Antony dell'Ajax (per ora rifiutata l'offerta da 80 milioni) e, Red Devils hanno puntato forte su Casemiro, faro del centrocampo del Real Madrid. Sembrava una trattativa impossibile. Perché mai Casemiro, da campione d'Europa, dovrebbe trasferirsi in una squadra che la Champions League manco la gioca? E, invece, è tutto vero. Dopo un primo 'rifiuto' ora anche i media spagnoli si stanno rassegnando alla uscita di scena del centrocampista brasiliano che, invece, ha accettato la super offerta dei britannici. I tremendi risultati raccolti dalin queste prime due giornate di campionato, compreso lo 0-4 contro il Brentford , hanno spinto la dirigenza ad un ulteriore esborso sul mercato. C'è in corso una trattativa per arrivare adell'Ajax (per ora rifiutata l'offerta da 80 milioni) e, dopo il no di Rabiot , ihanno puntato forte su, faro del centrocampo del. Sembrava una trattativa impossibile. Perché mai Casemiro, da campione d'Europa, dovrebbe trasferirsi in una squadra che la Champions League manco la gioca? E, invece, è tutto vero. Dopo un primo 'rifiuto' ora anche i media spagnoli si stanno rassegnando alla uscita di scena del centrocampista brasiliano che, invece, ha accettato la super offerta dei britannici.

Numeri da capogiro per Casemiro: i dettagli

E come dire di no a questa offerta. Il brasiliano, che il prossimo anno compierà 31 anni, riceverà un ingaggio super da 20 milioni a stagione. E, tutto sommato, anche il Real Madrid può essere soddisfatto dall'offerta presentata dal Manchester United: una cifra tra i 70 e gli 80 milioni, come riferito da Marca. Per un classe '92... È vero che Casemiro aveva una clausola rescissoria da 500 milioni di euro, ma in Spagna sono 'numeri' che lasciano il tempo che trovano.

Ancelotti non concento, ma il Real lascia andare

Ovviamente non soddisfatto Carlo Ancelotti per questa clamorosa uscita di scena di Casemiro. Il brasiliano è stato perno di tutto il Real Madrid nelle ultime sette stagioni e non è facile rimpiazzare un giocatore così, a prescindere. Figurarsi farlo a due settimane dalla conclusione del mercato. Un mini tentativo l'ha fatto Carletto andandogli a parlare, ma Casemiro ha spiegato che questa è l'occasione della vita. Non è nemmeno servito un contatto con la dirigenza che ha capito che non si poteva fare una controfferta per fermare l'ex San Paolo. Nella notte Casemiro saluterà tutti e dovrebbe partire per Manchester già venerdì per le visite mediche.

