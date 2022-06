13 gol in Serie A con l'Empoli nell'ultima stagione e una salvezza mai in discussione. Dopo la grande annata in Toscana, Pinamonti tornerà all'Inter, ma solo per 'decidere' la nuova destinazione. Secondo SportMediaset, però, c'è già una trattativa in corso che è destinata a chiudersi positivamente. Il classe '99 è finito infatti nel mirino del Monza di Berlusconi e Galliani, appena salito in Serie A, e dovrebbe esserci l'accordo già a partire dalla prossima settimana. Il tutto per 19 milioni, per un trasferimento a titolo definitivo.

E dire che Pinamonti aveva diversi estimatori, sia in Italia che all'estero, in primis la Fiorentina che già aveva mandato segnali all'Inter nelle ultime settimane. E il Monza non si fermerebbe all'ormai ex attaccante dell'Empoli. Sulla lista anche giocatori come Sensi, El Shaarawy e Romagnoli.

