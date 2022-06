de Ligt. Il centrale olandese ha detto di no alla prima proposta di rinnovo arrivata dalla Juventus e, soprattutto, alle condizioni che i bianconeri hanno inserito, Chelsea. La squadra di Tuchel ha bisogno come il pane di un nuovo centrale difensivo e de Ligt diventa l'occasione della vita in questo momento storico, in cui si è detto addio a Christensen (partito in direzione Barcellona) e Rüdiger che Sky Sport, hanno messo sul piatto il cartellino dell'attaccante Werner più conguaglio, ma per ora c'è il no della Juventus. Non si è fatta attendere la prima offerta per. Il centrale olandese ha detto di no alla prima proposta di rinnovo arrivata dallae, soprattutto, alle condizioni che i bianconeri hanno inserito, chiedendo quasi il dimezzamento dell'attuale ingaggio . Si è percepito subito del malumore da de Ligt, ed ecco che ha bussato alla porta il. La squadra di Tuchel ha bisogno come il pane di un nuovo centrale difensivo e de Ligt diventa l'occasione della vita in questo momento storico, in cui si è detto addio a(partito in direzione Barcellona) eche ha firmato con il Real Madrid . I Blues, secondo, hanno messo sul piatto il cartellino dell'attaccantepiù conguaglio, ma per ora c'è il no della

Ad

Oltre a Werner il Chelsea ha messo sul piatto 25-30 milioni come conguaglio, ma la Juventus ha risposto con un secco no. I blues hanno fatto sapere di poter arrivare, massimo a 45 milioni, ma prima i bianconeri vogliono fare un ultimo tentativo con l'olandese e, soprattutto, trovare l'eventuale sostituto. Secondo, vorrebbero scegliere loro la contropartita da far inserire nella trattativa. Werner, infatti, non sembrerebbe essere la prima scelta dei bianconeri, valutato come non più forte di Morata, nonostante il tedesco abbia già dato l'ok al trasferimento. E Werner inoltre percepisce 11 milioni l'anno, un po' troppo anche per le casse della Juventus.

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46