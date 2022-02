Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Bremer tiene le porte aperte: "Ho le mie ambizioni", l'Inter c'è

"Ho firmato perché credo nel lavoro della società e del mister. Ho le mie ambizioni, tutti lo sanno, ma ho dato la mia parola al mister che avrei rinnovato e l'ho fatto". Ha parlato così Bremer dopo la sconfitta con il Venezia. Il centrale brasiliano ha prolungato il suo contratto fino al 2024,ma resta un obiettivo dell'Inter, che a giugno proverà l'assalto. La sua "ambizione" di salire di livello e accasarsi in un top club potrebbe venire premiata tra qualche mese. Trattativa da monitorare.

La nostra opinione: Le qualitá del centrale brasiliano sono note a tutti e, vista la pesante crisi di De Vrij, avere un altro difensore di assoluto livello non guasterebbe a Inzaghi. Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno giá contattato Bremer e sono pronti a trattare con il Torino. Fará la differenza la volontá del giocatore, che gradisce la destinazione Inter.

Klopp spinge per rinnovare il contratto di Manè

Dalle pagine dei tabloid inglesi, Mirror e Guardian, in copertina la sfuriata di Jurgen Klopp per il rinnovo di contratto di Sadio Mané. Il manager tedesco ritiene il numero 10 senegalese una pedina chiave del suo Liverpool e non vuole più sentire voci riguardanti Barcellona o Real Madrid. Mané va in scadenza nel 2023 e quindi entro giugno Klopp vuole che il rinnovo sia formalizzato. Il giocatore non ha negato la possibilità di cambiare aria, anche se ad Anfield si è sempre trovato bene. Tanti top club sono alla finestra.

La nostra opinione: Mané resta uno dei punti chiave del Liverpool di Klopp. Un giocatore di 29 anni, maturo e in grado di fare la differenza. Normale che i top club siano interessati, soprattutto consapevoli di poterlo prendere a scadenza o comunque a cifre basse. Il tentennamento che dura da mesi sul rinnovo non fa ben sperare i tifosi dei Reds.

Lazio: per la porta contatto con Gollini

Sia Corriere dello Sport che diversi siti specializzati sulla Lazio, confermano l'interesse del club biancoceleste per l'ex portiere dell'Atalanta, ora riserva al Tottenham. Operazione interessante, visto che il giocatore é in prestito (proprietá ancora dell'Atalanta), ma la Lazio in estate farà un tentativo e ha già sondato la disponibilità del calciatore. Sicuramente il club capitolino a giugno andrà a caccia di un nuovo portiere titolare.

La nostra opinione: La Lazio cerca un portiere titolare affidabile e Gollini al Tottenham é sempre chiuso da Lloris. Normale che possa essere una soluzione che soddisfa entrambi. Bisogna capire se gli Spurs eserciteranno il diritto di riscatto oppure o no, e in seconda battuta cosa deciderá di fare l'Atalanta.

