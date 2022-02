Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato Juve pigliatutto, ora il rinnovo di Dybala 01/02/2022 A 07:09

Juventus-Dybala: prove di disgelo e di rinnovo

Fine febbraio si avvicina. E sará proprio appena dopo il CdA (non ancora fissato, ma in programma tra il 23 e il 25), quando la Juventus avrà anche già disputato la gara d'andata con il Villarreal e avrá una situazione di classifica piú chiara, che Antun, l'agente di Paulo Dybala, e la dirigenza bianconera si siederanno per l'ennesima volta a un tavolo a discutere del rinnovo di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come gli sviluppi di questa vicenda non sia ancora chiara, ma come la Juve ritenga comunque Dybala un giocatore fondamentale anche in ottica futura. L'intesa con Vlahovic potrebbe incidere per la Joya, che a Torino ha sempre ribadito di sentirsi a casa. L'accordo totale raggiunto lo scorso ottobre con una stretta di mano (ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus fino al 30 giugno 2026) potrebbe esser leggermente rivisto, ma soprattutto per quel che riguarda commissioni agli agenti ed eventuali bonus. La tensione si é allentata tra l'argentino e i dirigenti. Giá questo resta un buon segnale.

La nostra opinione: sicuramente la politica della Juventus é cambiata rispetto a ottobre, vedendo anche gli sforzi fatti dal club piemontese nel mercato di gennaio e l'idea fissa di ringiovanire e rinnovare nel tempo l'intera rosa bianconera. Dybala resta un giocatore chiave e difficilmente sostituibile senza grandi investimenti. Lui ha sempre dichiarato di amare la Juventus. Venendosi incontro un accordo puó essere trovato: la Juve un passo lo fará, bisognerá capire cosa ha deciso Dybala in questi mesi di silenzio.

Zapata costretto al cambio per un infortunio durante Genoa-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Zapata ko: l'Atalanta cerca uno svincolato

Brutte notizie in casa Atalanta. Duvan Zapata potrebbe essersi lesionato il tendine e potrebbe quindi avere bisogno di un'operazione che lo terrebbe lontano dai campi per 3/4 mesi. Avendo lasciare partire Piccoli a gennaio, in questo caso la Dea si ritroverebbe il solo Muriel come attaccante fino a maggio. Troppo poco, con tre competizioni ancora in ballo. Ecco perché la dirigenza bergamasca starebbe pensando ad intervenire sul mercato puntando su uno svincolato. Lo scrivono diversi siti specializzati. I nomi? Purtroppo per la Dea non sono tanti: si va da Diego Costa a Graziano Pellé, fino a un piú esotico Robert Beric.

La nostra opinione: Situazione veramente complicata. Uno come Zapata é difficile da sostituire a mercato aperto, figuriamoci a mercato chiuso. Tra gli svincolati c'é davvero poco di interessante, ma almeno a livello numerico, per far rifiatare qualche volta Muriel, un attaccante va preso. Vedremo cosa si inventerá Sartori. Inimmaginabile che il club bergamasco, qualora si operasse Zapata, rimanga senza innesti.

Focus: chi è Noa Lang Credit Foto Eurosport

Milan: Lang osservato speciale

Noa Lang, classe 1999 del Club Bruges, resta sempre nel mirino del Milan. Lo scrivo Calciomercato.com, ricordando come il trequartista olandese sia da tempo attenzionato da diversi top club europei, e tra questi appunto il Milan, che lo scorso ottobre aveva incontrato gli agenti del giocatore per informarsi concretamente su costi dell'operazione e concorrenza. Il prezzo di mercato si aggira sui 20/25 milioni di euro.

La nostra opinione: ottimo prospetto, duttile, che andrebbe sicuramente a rinforzare il reparto offensivo rossonero. Certo, la concorrenza é tanta, ma in estate il giocatore potrebbe davvero lasciare il Belgio. Il Milan lo segue da tempo e sa che puó far leva sul suo blasone. Sarebbe una scommessa intriganti, perché sicuramente Lang é uno che ha doti superiori alla media.

