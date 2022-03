Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il PSG tenta Leao, il Milan risponde no grazie

La prima della Gazzetta si tinge di rossonero: il Diavolo è al comando della volata Scudetto, ma nei prossimi mesi dovrà tenersi stretto i suoi gioielli. Il Paris Saint-Germain infatti, ha mostrato interesse per Rafael Leao. Pronta un'offerta da 70 milioni, con un contratto da 6 milioni di euro annui. Ma il Milan è pronto a rifiutare.

La nostra opinione: l'accordo tra Real Madrid e Kylian Mbappé sembra ormai alle porte, e ciò obbliga Leonardo a rivolgersi disperatamente al mercato per colmare una voragine tecnica. Rafael Leao, questa stagione, si è affermato come punta di diamante dell'attacco rossonero, mostrando potenziale e tenacia per giocarsela tra i migliori d'Europa. Ma a voler tornare su quei palcoscenici dorati è anche lo stesso Milan: i rossoneri non possono lasciarsi scappare il loro gioiello in questo momento delicato.

La rivoluzione parigina passa da Allegri

Tuttosport riporta la lista - stilata da L'Equipe - dei principali indiziati a sostituire Mauricio Pochettino nel Paris Saint-Germain: a luglio sarà rivoluzione tattica sotto la Tour Eiffel, e il nome di Max Allegri compare in cima alla lista dei principali candidati. Le preferenze del magnate Al Khelaifi sono molteplici: oltre ad Allegri anche Zidane, Conte, Inzaghi e Thiago Motta.

La nostra opinione: per ora il passaggio di Max alla corte parigina ci sembra una vera e propria utopia. L'allenatore bianconero ha appena firmato un quadriennale da 9 milioni l'anno col club torinese, e ha ritrovato la sua comfort zone con una dirigenza che asseconda il suo programma. Vero, col PSG ci furono contatti l'estate dell'esonero, ma furono alquanto superficiali.

Brozovic-Inter, sabato l'annuncio del rinnovo

L'accordo è già stato trovato sulla base di 6 milioni l'anno più bonus fino al 2026. Ora manca solo l'annuncio: secondo il Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic potrà annunciare il rinnovo con il club nerazzurro già da sabato, prima di Inter-Fiorentina. Dopo o durante la sosta invece, la dirigenza nerazzurra affronterà gli altri nodi dei rinnovi contrattuali: Hanndanovic, Perisic e Skriniar avvisati.

La nostra opinione: questa squadra, senza i piedi del croato, non gira proprio. In estate si lavorerà per un degno sostituto, ma nel frattempo l'Inter deve blindare quello che è il suo motore di centrocampo. Un'operazione imprescindibile, che dà respiro a Simone Inzaghi.

